Что приморцы ждут от "нового-старого" главы края? (Опрос "ЗР")

Депутаты Законодательного собрания Приморского края по предложению президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА 11 января продлили на новый уже третий срок полномочия губернатора Сергея ДАРЬКИНА. "Чего вы ждете от "нового-старого" главы края?" - с таким вопросом "ЗР" обратился к приморцам.

Светлана ДУБОДЕЛ, директор "Тосан Джи Эс Эн":

- Главное, чтобы объекты форума АТЭС построили успешно. В первую очередь мосты и дороги. Я живу на ул. Сафонова, добраться на работу оттуда не просто, и транспортные развязки Владивостока для меня очень важны. Пока же ощущение такое, что губернатору наплевать на Владивосток. Надеюсь, глава края возьмет под контроль цены на лекарства. Вот, например, "Мукалтин" на прошлой неделе покупала по одной цене, а на этой он уже стоит в три раза дороже.

Владимир ПУСТОВАЛОВ, предприниматель-судоремонтник:

- Я бы хотел, чтобы губернатор не на словах, а на деле помог рыбакам. Вот нас заставляют отказаться от японских бэушных машин, и в тоже время никто не обращает внимания, что рыбаки вынуждены покупать старые японские рыболовецкие суда. А как болельщик надеюсь, что Дарькин поможет "Лучу" вернуться в высшую лигу. Хотя, если судить по тем игрокам, которых сейчас набирают, то перед командой ставят задачу удержаться в середнячках первой лиги. А жаль! Мы ведь ходили на футбол как на праздник, и жаль, что нас лишили этой радости.

Юля ВАСИЛЬКОВСКАЯ, переводчик:

- Да ничего я от губернатора не жду. Глобальные проблемы он все равно решить не может. Так что для меня - он что есть, что его нет.

Геннадий РОМАНЮК, пенсионер:

- Я вот побывал в Китае, так там действительно власть думает о людях, и те, кто работает, живут хорошо. Власть их поддерживает. И наш губернатор должен заставить чиновников работать для людей, а не отмахиваться от них как от надоедливых мух. Приходишь на прием и читаешь в его глазах: "чего ты пришел? Иди-ка отсюда". Спрашивается - зачем же ты, чиновник, здесь сидишь?! Вот у нас в доме крыша протекает, так куда только не обращались! Ответ один - ждите. И так каждый год.

Наталья ИБРИНА, менеджер:

- Хотелось бы, чтобы губернатор решил транспортную проблему. Я живу в Артеме, а работаю во Владивостоке. Утром добраться в офис трудно и электрички ходят редко.

Александр, сержант милиции:

- Хорошо бы губернатор занялся решением жилищной проблемы. У нас половина личного состава квартиры снимает. Я с семьей в "гостинке" живу. В очереди шесть лет стою, но если она будет продвигаться прежними темпами, то собственное жилье, лишь к пенсии, дай Бог, удастся получить.

Игорь САНАЧЕВ, политолог, доктор социологических наук:

- От старого-нового губернатора я ничего нового кроме старого не жду. В виду того, что занимать кресло можно не более трех сроков, сейчас господина Дарькина будет интересовать, как тихо-мирно досидеть срок и найти себе "пенсионное место" в администрации президента. Экономической политики, на мой взгляд, у приморской администрации никогда не было, как и представления о роли края. С точки зрения социальной политики, в ее реальном выражении - в том, что, как говорится, в "кармане сходится", я не ожидаю никакого улучшения. Дай Бог, чтобы хотя бы что-то продолжилось нормально. Как показывает опыт, губернаторы на последнем сроке, мало внимания обращают на эту сферу.

Татьяна ЗАБОЛОТНАЯ, депутат ЗС ПК:

- Я бы отметила, что в Приморье есть команда и у нее есть лидер. Губернатора я сравниваю с дирижером, который знает, как управлять оркестром. И даже если кто-то сфальшивит, ему хватит чувства такта, чтобы все поправить. Он молодой и занимается спортом. Уверена, ему хватит здоровья, чтобы выполнить задачи, поставленные руководством страны. Так и будет!