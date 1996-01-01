Сегодня в выпуске...

Накануне Нового года в филиале Всероссийской государственной телерадиокомпании "ГТРК "Владивосток" произошло событие - начал работу новый цифровой аппаратно-студийный комплекс. В торжественном открытии нового АСК приняли участие министр связи и массовых комму-никаций РФ Игорь ЩЕГОЛЕВ и руководитель Роскомнадзора Сергей СИТНИКОВ.

О том, как на ПТР встретили 2010-й год, мы попросили рассказать директора ГТРК "Владивосток" Вале-рия БАКШИНА:

- Конечно, самым главным событием уходящего 2009-го года для нас стал запуск нового цифрового ап-паратно-студийного комплекса. В его состав входят центральная аппаратная и новостная студия с собствен-ной аппаратной с самым современным оборудованием. Для его приобретения только из федерального бюд-жета было выделено более $1 млн. Значительные суммы для оборудования нового АСК были выделены и из бюджета компании. В частности, был приобретен мощный проектор, с помощью которого будет формиро-ваться задний план новой студии.

Таких АСК в Приморье нет, да и в Российской Федерации немного. Думаю, что уже до конца января мы полностью переведем информационное вещание в новую студию.

Сейчас у нас три современных аппаратно-студийных комплекса, еще в одном АСК мы начали техниче-скую реконструкцию. Если учесть, что год назад мы запустили современную систему обработки телевизион-ной информации, то можно сказать, что мы практически завершили подготовку к переходу на цифровое телевидение.

- Когда, по вашим оценкам, в Приморском крае появится цифровое телевидение?

- В Приморском филиале ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" обещают, что вещание в цифровом формате начнется до конца этого года. К сожалению, в этом мы пока отстаем от хаба-ровчан, которые планируют запустить цифру уже в первом квартале.

- Что дает цифровое телевидение телезрителям?

- Прежде всего, высокое качество картинки и возможность в любой точке Приморского края смотреть 8 телеканалов и слушать 3 радиостанции.

- Какие каналы первыми перейдут на цифровое вещание?

- Список первого мультиплекса определен указом президента. Это телеканалы "Россия-1", "Первый ка-нал", НТВ, "Россия-2" (бывший "Спорт"), "Россия-К" (бывший "Культура"), "Россия-24" (бывший "Вести-24)", "Петербург - Пятый канал" и детско-юношеский канал на базе "Бибигона" и "Теленяни", а также три радиоканала: "Радио России", "Маяк" и "Вести FM". Первый мультиплекс создается за счет государства и будет бесплатным для телезрителей. Сейчас формируется состав второго и третьего мультиплексов, куда, в частности, должен войти и региональный телеканал. У нас, скорее всего, это будет "ОТВ-Прим".

- Для приема цифрового телевидения понадобятся особые телевизоры?

- Конечно, лучше всего принимать цифровое телевидение на телевизоры, оборудованные цифровым тю-нером. Для остальных телевизоров, в том числе и аналоговых, понадобится специальная приставка, произ-водство которой уже налажено в нашей стране.

- Но даже если такая приставка будет стоить в пределах $100, далеко не каждая семья позволит себе такую покупку.

- Федеральной программой по переходу на цифровое телевидение предусмотрено, что приставки для ма-лообеспеченных семей будут приобретаться за счет регионального бюджета. Более того, край заинтересован в максимально быстром переходе к цифровому вещанию, так как до полного перехода на "цифру" бюджет Приморского края будет вынужден финансировать вещание "ОТВ-Прим" и в аналоговом, и в цифровом форматах. Поэтому будет дешевле как можно быстрее приобрести цифровые приставки даже для всех при-морцев.

- Цифровое телевидение будет эфирным или кабельным?

- В пределах Приморского края цифровое вещание будет эфирным, но в городах и крупных поселках, где есть кабельные сети, цифровое телевидение будет распространяться и по кабелю. При этом перечисленные выше 8 телеканалов и 3 радиостанции должны быть бесплатными и для абонентов кабельных сетей. В пер-спективе, учитывая опыт других стран, прежде всего КНР, желательно все вещание в населенных пунктах края перевести на кабельные сети, но это уже забота муниципальных властей.

- Многие владивостокцы перед Новым годом заметили, как изменился фасад главного здания ПТР.

- Да, с помощью федерального бюджета мы начали капитальный ремонт фасада главного здания компа-нии. Здание построено более 30 лет назад в период так называемой "экономной экономики". В результате стены сделаны без утеплителя, и мы тратили значительные средства на дополнительный обогрев рабочих помещений. С помощью губернатора нам удалось убедить федеральные власти в необходимости капитально-го ремонта фасада здания. В минувшем году мы провели капитальный ремонт западного фасада - утеплили стены, сделали внешний вид современнее. В этом году планируем такие работы на южном фасаде.

- Техническая база, теплое здание - это, конечно, очень важно. Но ведь главное - качество вещания?

- Как вы знаете, Приморское телевидение уже несколько лет работает в основном в информационном формате - только на канале "Россия-1" мы по рабочим дням готовим 13 новостных программ "Вести: При-морье". Об их качестве можно судить по социологическим отчетам компании TNS Россия, которые регу-лярно публикуются в "Золотом Роге". К примеру, за третью неделю декабря в десятку лучших новостных программ всех телеканалов, вещающих во Владивостоке, вошло 3 программы ПТР. Лучшей новостной про-граммой недели с 14 по 20 декабря 2009 года стал информационный выпуск "Вести: Приморье", вышедший в эфир в 21.30, - его смотрели 8,4% всех жителей Владивостока или почти 20% тех, кто в вечернее время был у телевизоров. И уже потом в рейтинге новостных программ идут "Вести" телеканала "Россия-1", "Вре-мя" "Первого канала", "Сегодня вечером" телеканала НТВ.

Кроме ТВ у нас есть и интернет-сайт, который считается самым посещаемым в Приморском крае, "Приморское радио", которое работает пока только на средних волнах и на проводах, но вместе с "Радио России" занимает 5-е место среди радиокомпаний Владивостока. Можно сказать, что ПТР по-прежнему является лидером среди электронных СМИ края.

- К переходу на цифровой формат ПТР готово. Но это не значит, что печатные СМИ уйдут?

- Отнюдь. Я люблю читать газеты и считаю, что газетный формат еще долго будет актуален. А потому от души хочу поздравить коллег с Днем российской печати, который отмечается завтра, 13 января.