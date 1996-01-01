Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сегодня в выпуске...
Накануне Нового года в филиале Всероссийской государственной телерадиокомпании "ГТРК "Владивосток" произошло событие - начал работу новый цифровой аппаратно-студийный комплекс. В торжественном открытии нового АСК приняли участие министр связи и массовых комму-никаций РФ Игорь ЩЕГОЛЕВ и руководитель Роскомнадзора Сергей СИТНИКОВ.
О том, как на ПТР встретили 2010-й год, мы попросили рассказать директора ГТРК "Владивосток" Вале-рия БАКШИНА:
- Конечно, самым главным событием уходящего 2009-го года для нас стал запуск нового цифрового ап-паратно-студийного комплекса. В его состав входят центральная аппаратная и новостная студия с собствен-ной аппаратной с самым современным оборудованием. Для его приобретения только из федерального бюд-жета было выделено более $1 млн. Значительные суммы для оборудования нового АСК были выделены и из бюджета компании. В частности, был приобретен мощный проектор, с помощью которого будет формиро-ваться задний план новой студии.
Таких АСК в Приморье нет, да и в Российской Федерации немного. Думаю, что уже до конца января мы полностью переведем информационное вещание в новую студию.
Сейчас у нас три современных аппаратно-студийных комплекса, еще в одном АСК мы начали техниче-скую реконструкцию. Если учесть, что год назад мы запустили современную систему обработки телевизион-ной информации, то можно сказать, что мы практически завершили подготовку к переходу на цифровое телевидение.
- Когда, по вашим оценкам, в Приморском крае появится цифровое телевидение?
- В Приморском филиале ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" обещают, что вещание в цифровом формате начнется до конца этого года. К сожалению, в этом мы пока отстаем от хаба-ровчан, которые планируют запустить цифру уже в первом квартале.
- Что дает цифровое телевидение телезрителям?
- Прежде всего, высокое качество картинки и возможность в любой точке Приморского края смотреть 8 телеканалов и слушать 3 радиостанции.
- Какие каналы первыми перейдут на цифровое вещание?
- Список первого мультиплекса определен указом президента. Это телеканалы "Россия-1", "Первый ка-нал", НТВ, "Россия-2" (бывший "Спорт"), "Россия-К" (бывший "Культура"), "Россия-24" (бывший "Вести-24)", "Петербург - Пятый канал" и детско-юношеский канал на базе "Бибигона" и "Теленяни", а также три радиоканала: "Радио России", "Маяк" и "Вести FM". Первый мультиплекс создается за счет государства и будет бесплатным для телезрителей. Сейчас формируется состав второго и третьего мультиплексов, куда, в частности, должен войти и региональный телеканал. У нас, скорее всего, это будет "ОТВ-Прим".
- Для приема цифрового телевидения понадобятся особые телевизоры?
- Конечно, лучше всего принимать цифровое телевидение на телевизоры, оборудованные цифровым тю-нером. Для остальных телевизоров, в том числе и аналоговых, понадобится специальная приставка, произ-водство которой уже налажено в нашей стране.
- Но даже если такая приставка будет стоить в пределах $100, далеко не каждая семья позволит себе такую покупку.
- Федеральной программой по переходу на цифровое телевидение предусмотрено, что приставки для ма-лообеспеченных семей будут приобретаться за счет регионального бюджета. Более того, край заинтересован в максимально быстром переходе к цифровому вещанию, так как до полного перехода на "цифру" бюджет Приморского края будет вынужден финансировать вещание "ОТВ-Прим" и в аналоговом, и в цифровом форматах. Поэтому будет дешевле как можно быстрее приобрести цифровые приставки даже для всех при-морцев.
- Цифровое телевидение будет эфирным или кабельным?
- В пределах Приморского края цифровое вещание будет эфирным, но в городах и крупных поселках, где есть кабельные сети, цифровое телевидение будет распространяться и по кабелю. При этом перечисленные выше 8 телеканалов и 3 радиостанции должны быть бесплатными и для абонентов кабельных сетей. В пер-спективе, учитывая опыт других стран, прежде всего КНР, желательно все вещание в населенных пунктах края перевести на кабельные сети, но это уже забота муниципальных властей.
- Многие владивостокцы перед Новым годом заметили, как изменился фасад главного здания ПТР.
- Да, с помощью федерального бюджета мы начали капитальный ремонт фасада главного здания компа-нии. Здание построено более 30 лет назад в период так называемой "экономной экономики". В результате стены сделаны без утеплителя, и мы тратили значительные средства на дополнительный обогрев рабочих помещений. С помощью губернатора нам удалось убедить федеральные власти в необходимости капитально-го ремонта фасада здания. В минувшем году мы провели капитальный ремонт западного фасада - утеплили стены, сделали внешний вид современнее. В этом году планируем такие работы на южном фасаде.
- Техническая база, теплое здание - это, конечно, очень важно. Но ведь главное - качество вещания?
- Как вы знаете, Приморское телевидение уже несколько лет работает в основном в информационном формате - только на канале "Россия-1" мы по рабочим дням готовим 13 новостных программ "Вести: При-морье". Об их качестве можно судить по социологическим отчетам компании TNS Россия, которые регу-лярно публикуются в "Золотом Роге". К примеру, за третью неделю декабря в десятку лучших новостных программ всех телеканалов, вещающих во Владивостоке, вошло 3 программы ПТР. Лучшей новостной про-граммой недели с 14 по 20 декабря 2009 года стал информационный выпуск "Вести: Приморье", вышедший в эфир в 21.30, - его смотрели 8,4% всех жителей Владивостока или почти 20% тех, кто в вечернее время был у телевизоров. И уже потом в рейтинге новостных программ идут "Вести" телеканала "Россия-1", "Вре-мя" "Первого канала", "Сегодня вечером" телеканала НТВ.
Кроме ТВ у нас есть и интернет-сайт, который считается самым посещаемым в Приморском крае, "Приморское радио", которое работает пока только на средних волнах и на проводах, но вместе с "Радио России" занимает 5-е место среди радиокомпаний Владивостока. Можно сказать, что ПТР по-прежнему является лидером среди электронных СМИ края.
- К переходу на цифровой формат ПТР готово. Но это не значит, что печатные СМИ уйдут?
- Отнюдь. Я люблю читать газеты и считаю, что газетный формат еще долго будет актуален. А потому от души хочу поздравить коллег с Днем российской печати, который отмечается завтра, 13 января.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- В Приморье "Солнечные выходные" расширяют географию участников
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Московские врачи оказались неспособны помочь брату экс-мэра Владивостока
- В оплате услуг ЖКХ готовят революцию
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Китайцы затеяли в Приморье мегапроект
- Во Владивостоке будут выпускать аккумуляторные батареи для электрокаров
- Остров Русский может попасть под международные санкции
- Первого резидента приморского ТОРа выставили оттуда по решению суда