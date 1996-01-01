Хабаровской телебашне 50 лет

Хабаровской телебашне исполняется 50 лет. А недавно в цехе телерадиовещания на ул.Тихоокеанской смонтирован цифровой телевизионный передатчик.

Как отметил исполнительный директор ФГУП "РТРС" по филиалу ДВРЦ Станислав КУЗНЕЦОВ, Хаба-ровский край стал одним из первых регионов Дальнего Востока, в котором началось строительство цифро-вой сети телевещания. "Уже построено девять новых ретрансляторов в приграничной зоне, в Хабаровске в этом месяце смонтирован пятикиловаттный цифровой телевизионный передатчик. Согласно проекту, в крае предстоит построить 79 новых объектов, 47 реконструировать, а на 27 ретрансляторах оборудование и ан-тенно-фидерные устройства будут размещены на уже существующих сооружениях", - сообщил "ЗР Хаба-ровск" Станислав Кузнецов.

Построенную сеть планируется использовать также для создания спутниковой мультисервисной сети, чтобы обеспечить доступ населения в труднодоступных районах к высококачественным услугам связи - Ин-тернету, IP-телефонии, видеоконференцсвязи, телемедицине. Напомним, эфирную наземную трансляцию первого мультиплекса на всей территории страны, а также создание и развертывание цифровых наземных сетей будет осуществлять единый государственный оператор связи - ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть". Указом президента страны также определено, что до 2015 года в России будет па-раллельно осуществляться и аналоговое, и цифровое вещание. После 2015 года эфирное аналоговое вещание будет отключено.