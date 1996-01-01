В Находке построят микрорайон для нефтяников

Градостроительный совет при администрации Находкинского городского округа одобрил проект жилого микрорайона "Нефтяник" в районе озера Соленого.

Новый жилмассив предназначен для проживания работников Приморского нефтеперерабатывающего завода и их семей.

Жилой микрорайон "Нефтяник" входит в число первоочередных объектов НПЗ компании "Роснефть". Промышленный гигант мощностью 20 млн тонн нефти в год появится на границе Партизанского муниципального района и Находкинского городского округа, но именно на территории последнего решено разместить все объекты социальной инфраструктуры. Администрация Находки под жилой микрорайон предложила четыре площадки на выбор. Руководством Приморского НПЗ сделан выбор в пользу незастроенного земельного участка в районе озера Соленого площадью 85 га.