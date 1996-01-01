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В Приморском крае отменено 7 пригородных электропоездов
Как сообщил "ЗР" пресс-секретарь начальника Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги (филиал ОАО "РЖД") Александр АРТАМОНОВ, сокращение маршрутов вызвано отсутствием договора на транспортное обслуживание населения между ОАО "Экспресс Приморья" и администрацией Приморского края и отсутствием субсидий для компенсации в 2010 г. перевозчику суммы выпадающих доходов.
По предварительным итогам в 2009 году объем выпадающих доходов от пригородных перевозок на Дальневосточной железной дороге составил 415,2 млн руб., а прямые дотации на покрытие убытков от государственного регулирования тарифов от регионов ожидаются в размере 50,9 млн руб. - всего лишь 12,3%.
Организация пригородных пассажирских перевозок и участие в государственном регулировании железнодорожных перевозок пассажиров в пригородном сообщении посредством установления тарифов законодательно закреплено за субъектами федерации. Однако региональные власти могут снижать тарифы при условии возмещения убытков, возникающих вследствие этого регулирования за счет средств своих бюджетов, считают в ДВЖД.Для этого Дальневосточная железная дорога ежегодно заключает с регионами соглашения о сотрудничестве о компенсации выпадающих налогов, но объемы софинансирования пригородных перевозок не покрывают расходов дороги.
ДосьеПо субъектам Дальнего Востока выпадающие доходы распределятся следующим образом: Хабаровский край - 121,5 млн руб. (2008 г. - 113,1 млн руб.); ЕАО - 67,1 млн (2008 г. - 60,6 млн); Приморский край - 199,1 млн (2008 г. - 579,2 млн); Амурская область - 27,5 млн руб. (было 64,4 млн).
В 2009 году прямые дотации на покрытие убытков от государственного регулирования тарифов на пригородные железнодорожные перевозки ожидаются в размере 50,9 млн руб. Из них по Хабаровскому краю - 39,9 млн руб., по Амурской области - 11 млн руб. Ожидается, что процент покрытия убытков прямыми дотациями по дороге за 12 месяцев 2009 года составит всего 12,3%.
Не все субъекты Дальнего Востока участвуют в регулировании тарифов и в возмещении выпадающих доходов. Так, в 2009 году в бюджетах Приморского края и Еврейской автономной области выделение средств на эти цели даже не предусмотрено.
ОАО "РЖД" и Дальневосточная железная дорога, понимая свою социальную ответственность, на протяжении нескольких лет принимают убытки на себя и ведут переговоры с региональными властями, надеясь на исполнение последними своих обязательств. Тем более сегодня ДВЖД вкладывает значительные средства в развитие пригородного транспорта. За 6 лет работы дороги в составе ОАО "РЖД" износ моторовагонного подвижного состава снижен более чем в 2 раза (с 60,9% до 28,1%). Только за последние три года поступило 7 электропоездов ЭД9М общей стоимостью 865 млн руб.
Однако для дальнейшего развития пригородного комплекса, превращения его в современный и надежный сегмент рынка необходима консолидация усилий компании ОАО "РЖД" с администрациями регионов, заявили в ДВЖД.
ДосьеХозяйственную деятельность ОАО "Экспресс Приморья" начало осуществлять с 1 сентября 2005 г., с 1 апреля 2009 г. работает как самостоятельный перевозчик в пригородном железнодорожном сообщении в пределах Приморского края. 51% акций принадлежит ОАО "РЖД", 49% - администрации Приморского края.
В список сокращенных попали следующие электропоезда: Владивосток - Кипарисово - Надеждинская - Владивосток; Владивосток - Партизанск; Партизанск - Владивосток; Мыс Чуркин - Надеждинская; Артем 1 - Владивосток; Раздольное - Владивосток и Тихоокеанская - Партизанск - Тихоокеанская.
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