Энерготарифы в Приморье вырастут в апреле

Как и следовало ожидать, кризисный период внес коррективы в рост тарифов на электрическую энергию. Если в 2009 г. в сравнении с 2008 г. тариф в Приморском крае в среднем вырос на 16%, то в 2010 г. - на 10% для населения и около 11,8% для юридических лиц.

Как разъяснили "ЗР" в ОАО "Дальневосточная энергетическая компания", новшеством этого года стало введение разбивки срока действия тарифа для населения поквартально для того чтобы минимизировать нагрузку. Так, в первом квартале 2010 г. (с 1 января по 31 марта) основной тариф для населения (для потребителей, проживающих в домах, оборудованных стационарными электроплитами) останется на прошлогоднем уровне - 140 коп./кВтч (с НДС) в дневное время. Больше всего тариф вырастет в период с 1 апреля по 30 сентября - до 162 коп/кВтч (с НДС). А вот с 1 октября и по 31 декабря он снизится до 154 коп./кВтч (с НДС). В ночное время тариф останется неизменным - 88 коп./кВтч (с НДС).

В то же время для потребителей, приравненных к населению, приобретающих электрическую энергию в целях дальнейшей продажи потребителям-гражданам или на коммунально-бытовые нужды граждан в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, предусмотрена возможность приобретать электроэнергию по тарифам с понижающим коэффициентом 0,7.

Для юрлиц в 2010 г. будет применен более гибкий тариф. В частности, одноставочный тариф утверждается с дифференциацией по диапазонам годового числа часов использования заявленной мощности. Кроме того, с 2010 г. регулирующим органом указываются составляющие тарифа: средневзвешенная стоимость покупки электроэнергии от производителей, а также стоимость услуг по передаче, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи. В частности, минимальный тариф установлен для тех потребителей, которые наиболее эффективно осуществляют мероприятия по выравниванию суточного часового графика потребления и попадают в диапазон от 7001 часов и выше - от 2430 руб./MВтч (без НДС) до 3370 руб./MВтч (без НДС) в зависимости от уровня напряжения.

Соответственно,потребители, попадающие в диапазон от 6001 до 7000 часов будут платить больше - от 2450 руб./MВтч (без НДС) до 3150 руб./MВтч (без НДС). И так далее. Основная цель изменений- стимулирование потребителя к более эффективному использованию энергии, заверили энергетики.