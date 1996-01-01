Сделаны в Китае

Парк разместился в районе Солнечного острова, куда, если нет пробок, можно доехать от центра столицы провинции Хэйлунцзян минут за сорок. Наш экскурсионный автобус ехал часа полтора. И настроение мое становилось все более мрачным.

Я не любитель цирков, зоосадов и сафари в принципе - всегда думается об утраченной свободе могучих зверей. В этом случае я была приглашенной стороной. Еще перед территорией парка посетителей заставляет содрогнуться чудовищный звериный рык.

- Аудиозапись и динамики, - со знанием дела сказал мой спутник.

Оказалось, ничего подобного. Автор звуков пробовал голос прямо за первой металлической сеткой. Чувствовалось, хищнику было что сказать.

Нас пересадили в спецавтобус, на окнах которого были двойные решетки. Тур начался. Собственно, это был не лес и не пустыня, не горы и не степь. Инфраструктура парка состоит из искусственных сопочек и зарослей, водоемов и канав и огромного количества ворот, движение которых осуществляется дистанционно.

С первых же метров нашего пути тигры полезли отовсюду. Крупные, прямо выставочные красавцы и совсем мелкие драные кошки. Причем красавцы – холеные, вылизанные, шерсть блестит, глаза горят. А мелочь – чумазая, шерсть дыбом, плетется нога за ногу. Все как у людей. Естественно, наши уссурийские тигры, были лучшими. Породистее. Опрятнее. Крупнее. С разумом во взгляде.

Экскурсовод поведал, что в парке обитает около 900 особей тигров, большинство из которых здесь и родились. Было обидно узнать, что хозяин тайги охотно размножается в неволе. Я лично из принципа бы не стала этого делать.

Чтоб не расстраивать посетителей недополученным адреналином, группа хищников лениво поднялась с лежки и строевым шагом направилась к автобусу. Японские, корейские и вьетнамские пассажиры были в восторге, как малые дети. В ход пошли фотоаппараты и видеокамеры. Тигры, постучав лапами по бортам автобуса, усмехнулись и отправились по своим делам. Тут и там валялись недоеденные кости с приличным филе: видно было, что звери не бедствуют.

Для особо кровожадных посетителей здесь предусмотрен спецпроект. За 35 юаней вы можете приобрести живую курицу или утку и отдать ее на съедение тигру. Не факт, что тот затеет охоту: зачем в перьях ковыряться, когда тебе килограммы парного мяса и так дадут, да еще и с витаминами. К счастью, в нашей группе живодеров не нашлось, и птицы в клетках еще пожили.

Любит все-таки человек почувствовать свою власть над сильными мира сего, но история никого и ничему не учит. Становится модным держать тигров в личных поместьях, домашних зоопарках. Тигр может даже привязаться к человеку. Но! Не надо его доставать, иначе он звереет и становится беспощадным. И вообще тигр не выносит свиней во всех смыслах – интеллектуальном, гигиеническом, политическом и социальном. Только в гастрономическом аспекте они представляют для него интерес.

Правда, буддисты одного таиландского монастыря, на территории которого живут и полосатые, стали продвигать идею о том, что в прошлой жизни тигр был монахом. Ой, сомневаюсь. Нашли непротивленца злу насилием. Толстовца.

Я спросила экскурсовода, используются ли питомцы парка в фармакологических целях. Тот подтвердил, например, когда животное выбраковывается. Но заметил, что по своим лечебным качествам дикий зверь и тот, что выращен в неволе, – земля и небо.

…Такого количества самого красивого зверя на свете, как в харбинском Парке тигра, вы нигде больше не увидите. Красивого, благородного и уважаемого человеком животного. Это же еще Виктор ГЮГО высказался в том смысле, что Бог создал кошку для того, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить.