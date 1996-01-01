Кто есть ХУ

Я, автор этих строк, тоже - есть Ху. Мы – Ху, - гордимся тем, что относимся к этому замечательному, мужественному, выносливому и, не постесняемся сказать, кра-а-а-сивому роду. Нас называют царями тайги. Знают, что говорят. Нами восхищаются. Вот и я смотрю: ну, все бабы как бабы, а я …ну, такая же хорошенькая… Нас – остерегаются. И правильно делают. Да, мы до поры великодушны и не бросаемся первыми… Мы не держим камень за пазухой, не кидаемся на человека, если он не загнал нас в угол. Мы – преданные родители и верные дети.

Человек за все эти достоинства, за нашу уникальность и редкость в природе занес нас в Красную книгу… Да – не крысы мы, не петухи, не змеи подколодные. Мы – Ху, по-китайски Тигры.Приморцы не только географически, но и духовно близки к странам северо-восточной Азии, которая готовится встретить Новый год по своему календарю. Он будет проходить под покровительством Тигра. Ведь «да – скифы мы, да, азиаты мы – с раскосыми и жадными очами». Потому мы, дальневосточники, в отличие, скажем, от жителей Мордовии и Калининградской области, праздник Нового года встречаем, ориентируясь по солнцу и сердцу – на восток.

Сегодня собеседники «ЗР» - наши читатели известные Тигры-приморцы.

Валентин ПАК, председатель Думы Надеждинского района: председатель ассоциации корейских народов Приморья:

- Да, я – Тигр. Мне приятно, что я родился в год этого уникального, редкого зверя. Уважаю его благородство, ум, мужество. В наступающем году буду праздновать юбилей. Он совпадает с юбилеем моего любимого города – Владивостока. Ведь я тоже родился, как и Владивосток, 2 июля. Я помню, мне исполнилось тогда 10 лет, когда широко и торжественно Владивосток отмечал столетие, а теперь будем праздновать полтора века! Очень хочу, чтобы мои дети и внуки были счастливы, они уже все сложившиеся и состоявшиеся люди. Хочу, чтобы мои потомки жили в стране, которая займет достойное место в мировом сообществе. Хочу пожелать нашей России больше демократии. И всем землякам – здоровья и благополучия.

Владимир Беспалов, депутат ЗС ПК:

- Да, я - Ху. Самый настоящий. И, как Тигр, я доволен уходящим годом. Для нас, Тигров, дети, потомство – главное в жизни. Моя дочь Мария меня радует. Она – стипендиантка фонда Оксфордского университета, получает также стипендии губернатора Приморского края и мэра Владивостока. Учится в Юридическом институте ДВГУ. Не хочу говорить лишнего, чтобы девочку не захвалить, но я, как Тигр-отец, доволен ею.

Я вспоминаю, какой праздник Нового года был самым необычным… Получается – 1980-й. Я встречал его на Кубе, когда по путевке «Спутника» ездил в эту страну с группой туристов.

Для дальневосточников это было диво дивное: декабрь, а вокруг – море, пальмы, песок, ром. Вода – плюс 22, и температура воздуха – плюс 26. Это ведь сейчас россияне летают на Рождество и Новый год за границу…А тогда…

Я пожелаю своим землякам быстрее проснуться и протрезветь. С гражданской точки зрения. Уже пора. И хочу пожелать общественной организации ТИГР, в которой много и моих товарищей по КПРФ, - мужества и стойкости. И напомнить: «Пока мы едины – мы непобедимы»…

Владимир СЕРГИЯКОВ, заслуженный артист России, служит в краевом Академическом драматическом театре имени Горького:

- О, да! Я, конечно, же Ху. Я - Тигр…Повезло. И женился в год Тигра…Уходящий год был счастливым – дочь Яна вышла замуж…Надеюсь, и наступающий год сложится хорошо. Самым ярким был Новый год в Таиланде, куда я ездил в качестве Деда Мороза по приглашению туристической компании. В шубе, шапке и с посохом в тропиках – это, я вам скажу, сильно.

Хотя нет, вру… Самый памятный Новый год был, когда мы - у меня есть друг в Брянске – вдвоем, в юности, отправились в новогоднюю ночь в лес. За спиной – палатка, рюкзак, бутылка шампанского… Костер…Песни.. Палатка сгорела… Утром замерзшие, но совершенно счастливые…С Новым годом! Бывает и так.

А в целом для актеров Новый год еще с доисторических времен – святой праздник. Мы – морозили. Это профессиональный термин, ибо на новогодних утренниках актеры в прежние времена зарабатывали больше, чем за год труда на подмостках театра. У нас это называлось – «елочки». Для российского актера детские новогодние утренники – это нечто!!! Это, как мандарины…Как домашний пирог... Как елка, наконец…Будьте счастливы!

Артем САМСОНОВ, директор ООО «Пионер», лидер приморской общественной организации ТИГР:

- Я – Тигр, не только потому, что принадлежу к молодой, но уже известной общественной организации, но и потому, что родился в год этого замечательного зверя. Спросите меня, чего я хочу сейчас больше всего? Мяса… Как писал «ЗР», вместе со своим товарищем по движению принял участие в голодовке после того, как, по нашему мнению, незаконно, был взят под стражу мой младший брат, участвовавший в пикете. Да, я потерял 8 килограммов веса. Но это не страшно: наверстаю. Зато в результате нашей акции мы привлекли внимание россиян к проблеме нарушения прав и свобод граждан в стране. А ведь все начиналось в декабре прошлого года с повышения пошлин на иномарки…

За минувший год мы доказали, что мы сильны душой, волей и – организационно. Хочу верить, что наступающий год Тигра заставит власть его уважать – и редкое животное, и молодую организацию.

А я к 31 декабря уже окончательно выйду из голодовки и поем как следует мяса… Иначе, что людей пугать: известно, голодный тигр - не подарок.

Николай МОРОЗОВ, лидер Приморского регионального отделения партии «Правое дело», к.ю.н.:

- По восточному календарю я – ТИГР. По западному зодиаку – Лев. Я провел веселые и голодные студенческие годы в Японии. Поэтому научился с трепетом относиться к восточной мудрости и с иронией – к восточной глупости – гороскопам, верой в которые азиаты заразили весь мир.

Именно тогда, в студенчестве, на стене моей коморки в общаге я нацарапал надпись: «NO FATE!» - секрет твоей судьбы в твоих руках!

Есть ли во мне что-то тигриное? Надеюсь. Верю в то, что судьба – в желаниях, что сильный – всегда добрый и что нет пути к счастью, ибо счастье – это и есть путь.

Полагаю, что царь зверей разделяет мою точку зрения.

Я родился во Владивостоке в тот год ТИГРА, когда чуть тронулся лед «застоя» - на встрече Брежнева с Фордом во Владивостоке.

Стройки будущего года дают шанс нашему городу начать новую большую жизнь. Нужно лишь не заглядывать в гороскопы, а смело пользоваться этим шансом.

Недаром же на гербе Владивостока – тигр. Да еще с гордо поднятым хвостом…

Икрам ХАЙДАРОВ, дворник:

- Я совсем недавно приехал во Владивосток на заработки из Узбекистана. Сейчас работаю дворником, потому что нужно помогать моим стареньким родителям. У меня есть регистрация. Я могу быть и плотником, и грузчиком. Готов выполнять любую работу. Во Владивостоке многие люди из Узбекистана находят работу. У вас хороший город и люди хорошие. Если у вас есть работа для меня и моего брата – номер моего телефона есть в редакции… Поздравляю всех с Новым годом!

Вера КРЫЛОВА, директор по рекламе фитнес-клуба WORLD CLASS:

- Уходящий год для меня был удачным. Я пришла работать в замечательный коллектив, цель которого – привлекать людей к здоровому образу жизни. И нам это удается. Потому, что в нашем клубе собрались спортсмены с именами – чемпионы мира, Европы, азиатских соревнований различных уровней. Они и стали тренерами и инструкторами клуба. Конечно же я ощущаю себя тигрицей – великодушной, с крепкими нервами и пластикой этой кошки. Тигриная склонность к анализу и выдержке привели меня к шахматам. От года Тигра я жду – счастья. Как представитель знака хищника, конечно же позволю себе что-то мясное: как без пельмешек, голубцов или уточки? Но эта вольница – только на пару дней: ведь мы-то работаем без каникул. Желаю всем счастья, остальное, даже здоровье, в наших руках.