Бесстрашные моряки верны приметам – первой в дом пускают кошку

Флотские строители накануне Нового года сделали подарок военным морякам Владивостока. 30 декабря по ул. Давыдова, 29а, у 120-квартирного десятиэтажного дома прошло торжество.

Новоселы получили ключи от квартир, семьи моряков-тихоокеанцев сердечно поздравили командующий Тихоокеанским флотом вице-адмирал Константин СИДЕНКО, а также представители краевых и городских властей. В доме на Давыдова будут жить действующие и уволившиеся в запас из дальних гарнизонов военнослужащие. Традиционно, подчеркнули в пресс-службе ТОФ, военные строители сдают квартиры под ключ. В них произведена косметическая отделка, наклеены обои, есть отопление и вода, в кухне стоит современная электроплита.