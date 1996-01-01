Исторический центр получит концепцию

Бурное развитие Владивостока угрожает историческому центру города. Новое строительство, постоянно вклинивающееся в старые кварталы, уже внесло существенные изменения в его облик. Спор архитекторов о том, каким он должен быть завтра, поссорил многих архитекторов между собой, и в какой-то степени архитекторов с городской и краевой властями, дающими время от времени «добро» на строительство еще одного нового объекта в исторической части города…

В ближайшее время спорам будет положен конец. Из случайных источников известно, что сейчас ведутся проработки отдельных положений будущей концепции развития исторической части Владивостока. Пока трудно предположить о ее содержимом: встанет ли она грудью за то, чтобы максимально сохранить историческое наследие царских и советских времен или же предложит пустить их под бульдозер. Однако известно, что ее принятие будет форсировано в связи с острой необходимостью накануне саммита АТЭС 2012 г. привести центр города в божеский вид.

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