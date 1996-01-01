Два больших триумфальных въездных комплекса могут появиться во Владивостоке

Конкурс среди архитекторов и скульпторов-монументалистов должен выявить лучшие проекты, которые воплотят строители в районе реки Песчанки на стыке Владивостокского и Артемовского городских округов и на насыпном острове в районе п-ова Де-Фриз, где будет начинаться мост через Амурский залив – на новой дороге от аэропорта до о. Русского.

Предполагается, что каждый из триумфальных комплексов будет высотой 77 метров, а в своей композиции они обязательно должны будут иметь двуглавого державного орла, семигранный купол и штурвал. Почему «7». Есть предположение, что это на счастье всем, кто во Владивосток приезжает или покидает его.

Напомним, что в настоящее время известная Ростральная колонна на 28-м километре вводит людей в заблуждение о том, где они въезжают в город. Последняя попытка исправить ситуацию была предпринята при мэрстве Виктора ЧЕРЕПКОВА. Однако тогда все закончилось на уровне эскизных проектов. На монументальный комплекс денег в городской казне не хватило, и его строительство решили переложить на плечи будущих поколений.

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