Стихия оставила Владивосток без новогодней елки?

30 декабря около 11 часов дня сильный порыв ветра завалил главную елку Приморья, установленную на площади Борцам за власть советов.

По словам рабочих, возводящих ледяной городок всего в нескольких метрах от поверженной лесной красавицы, "дерево падало тихо и даже как-то печально". Рухнувший новогодний атрибут сразу же взяла под охрану милиция, дабы граждане не растащили ее украшения на сувениры.

Что касается жителей столицы Приморья, то, судя по всему, падение елки их не расстроило. Горожане восприняли лежащую ель как объект для развлечений и сразу же стали фотографироваться на ее фоне. А почему бы и нет! Когда еще случится подобное ЧП.

Главную елку Приморья привезли из Москвы. Некоторые прозорливые горожане усмотрели в ее падении "дурной знак для местной власти".

Рухнувшая ель, как уже сообщал "ЗР" обощлась в 5 млн 280 тыс. рублей плюс 5,2 млн на монтаж - демонтаж, была самой дорогой "официальной" елкой в России. Из-за штормового ветра поднять ель 30 декабря не удалось.