Цифровой ТВ-формат

Жители Владивостока и некоторых других городов Дальнего Востока смогут перейти на цифровое телевидение летом 2010 г., сообщил во время визита во Владивосток министр связи и массовых коммуникаций Игорь ЩЕГОЛЕВ.

Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС) уже поставила несколько передатчиков и запустила их в тестовом режиме. РТРС рассчитывает, что к лету 2010 г. в стационарном режиме будут развернуты несколько передатчиков, тогда жители краевого центра смогут перейти на цифровое телевидение.

По словам министра, государством принято решение сделать переход на цифровое телевидение для населения как можно более "комфортным и мягким".

"Это означает, что пока у большинства населения не появятся телевизионные приставки, оно сможет смотреть телевидение в прежнем аналоговом режиме. Мы убеждены, что как только люди поймут, что цифровое телевидение удобнее и лучше по качеству, переход будет обеспечиваться как за счет смены старых телевизионных приемников на новые, так и за счет приобретения приставок. Массовый спрос на приставки снизит цену на это оборудование. Задача государства - "сделать так, что бы оно было преимущественно российского производства", - отметил Игорь Щеголев.

Министр также отметил, что региональные каналы будут входить в состав второго мультиплекса (пакета каналов). "Сейчас мы ждем предложений от региональных властей о том, какой именно канал должен войти в пакет", - отметил Игорь Щеголев. В состав первого пакета каналов (мультиплекса) цифрового телерадиовещания вошли восемь теле- и три радиоканала: "Первый канал", "Россия", "Российский информационный канал", "Культура", "Спорт", "Детско-юношеский канал" (будет скомбинирован из продуктов "Первого канала", ВГТРК, "Бибигон" и "Теленяня"), НТВ, "Петербург - 5 канал"; "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ".

В 2010 г. в России будут развернуты несколько опытных зон сетей четвертого поколения (LTE). "В следующем году мы планируем предоставить операторам возможность развернуть несколько опытных зон, чтобы посмотреть, в каком диапазоне и как себя эти сети ведут, что за оборудование, наиболее удобное для абонентов, и где наиболее выгодные экономические условия. Рассматриваются самые разные регионы. Во многом это зависит от готовности операторов. Будем решать это в диалоговом режиме", - сказал министр. Напомним, что о планах по развертыванию опытной зоны LTE в Приморье уже заявил местный оператор ЗАО "АКОС" (принадлежит ОАО "Дальсвязь").

Досье Технология LTE (Long-Term Evolution) позволяет достигать скорости передачи данных более 100 Мбит/с (для сравнения, скорость передачи данных в сетях 3G - около 3-7 Мбит/с). LTE может использовать частотные диапазоны 700, 850, 900, 1800, 1900, 2600 МГц. На этой неделе первую в мире коммерческую сеть LTE запустил в Скандинавии оператор TeliaSonera.

Министр также сообщил, что ФЦП "Информационное общество" будет более масштабной, чем "Электронная Россия".

"В 2010 г. заканчивается действие ФЦП "Электронная Россия". С 2011 г. планируется запустить долгосрочную целевую программу "Информационное общество". Она будет гораздо более масштабной, поскольку будет включать большинство проектов, связанных с применением информационных технологий в сфере государственного управления и в сфере развития экономики. Будет предусматривать целый ряд дополнительных моментов, касающихся эксплуатации и развития существующих систем, которые не были предусмотрены "Электронной Россией", - сказал министр.

По его словам, при разработке "Информационного общества" Минкомсвязи сделал выводы из ошибок "Электронной России".

"Главные уроки - то, что ранее мы шли по пути развития разрозненных систем, которые в последующем было достаточно трудно объединять в единую сеть. Уже по итогам этого года мы составили системный проект будущего электронного правительства. Это означает, что все, кто захочет подключиться к этой программе, должны будут стыковаться по стандартам и по определенным требованиям с этим системным проектом. Конечно, у всех будет больше понимания, и мы надеемся, что в дальнейшем эта работа будет вестись более слаженно и с меньшими затратами", - сказал Игорь Щеголев.

Он отметил, что в программе появятся типовые решения и конкретные требования к сетям информационных систем, что позволит, в том числе регионам, экономить на внедрении такого рода системы. Существенный раздел будущей программы будет посвящен именно развитию региональной информатизации.