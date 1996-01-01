В ДВГУ прошел фестиваль иностранных студентов

Первое командное место завоевали иностранные студенты Дальневосточного госуниверситета, на втором месте оказались посланцы Уссурийского пединститута, третье место досталось иностранным студентам из Благовещенского пединститута. Гран-при на этот раз взяла артистичная команда Дальневосточной академии искусств.

С каждым годом расширяется география участников этого единственного пока в России конкурса иностранцев, соревнующихся между собой на русском языке. Шесть лет назад ДВГУ позвал во Владивосток иностранных студентов, обучающихся на разных специальностях и курсах в вузах Дальнего Востока. Тогда приехало лишь несколько команд. А на последнем конкурсе их было уже 13! Не только Владивосток и Хабаровск выставили участников, но еще и Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре. Как рассказал проректор по международным отношениям ДВГУ Валерий Дикарев, на следующий год есть планы пригласить на конкурс не только дальневосточные вузы, но и сибирские, а к китайским, корейским, японским, американским, вьетнамским участникам добавить индонезийцев, французов, австралийцев и других студентов-иностранцев.

На нынешнем фестивале возможности команд оценивало серьезное и профессиональное жури под председательством Заслуженного артиста РФ Александра Запорожца. Команды по сложившейся практике выступали с приветствием на русском языке, показывали инсценировку, пели русскую песню и только в заключительном конкурсе знакомили зрителей уже с национальным творчеством. Главными критериями оценки выступлений были чистота, нормативность речи, уровень владения языком, проникновение в русскую культуру и артистизм.

Член жюри, художественный руководитель Приморского драматического театра молодежи Виктор ГАЛКИН был даже удивлен тем, как этим молодым китайцам, корейцам, американцам, практически не знакомым пока еще с нашей культурой и литературой, удается вполне точно передавать настроение в русских песнях и постановках. На фестивале он открыл этот простой секрет: старание и желание приобщиться не к европейской и русской культуре.

Эмоции на сцене и в фестивальном зале били ключом. Казалось, что в этот день все стили, национальные особенности, голоса разных народов смешались в одно целое. Но главным все же оставался русский язык. Это, не сговариваясь, отмечали все артисты. Элизабет Эпстин, одна из немногих представителей американского континента, на фестивале рассказала, что этот праздник для нее - уникальная возможность с помощью русского языка найти новых друзей, попрактиковаться в языке, лучше понять наши традиции и культуру. Именно за этим она приехала учиться в ДВГУ из канадского Торонто и с удовольствием участвует в фестивале.

Награды и призы в разных номинациях получили все участники. Вручались призы главы администрации города, ректора ДВГУ, председателя жюри фестиваля. Эти два замечательных конкурсных дня надолго запомнятся зрителям и участникам. Возможно, что молодые иностранцы, только приобщающиеся в России и ее культуре, так и не освоят до конца русский язык. Но большинство из них, хочется надеяться, навсегда сохранят добрые воспоминания и хорошие отношения.

Подводя итоги, Валерий Дикарев сказал залу, что в ДВГУ завершился последний Фестиваль иностранных студентов вузов Дальнего Востока. Повисла пауза, и по рядам пошел гул разочарования… Но проректор, к радости участников, продолжил: следующий фестиваль пройдет через год здесь же, но уже в Дальневосточном федеральном университете.

Организаторы благодарят за поддержку дальневосточное отделение Фонда Русский Мир и азиатско-тихоокеанскую ассоциацию преподавателей русского языка.