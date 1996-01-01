Санта-Клаус вреден для здоровья

По мнению ученого из австралийского университета Монаша доктора Натана ГРИЛЛСА, современный Санта-Клаус пропагандирует вождение автомобиля в нетрезвом состоянии и ожирение, пишет газета Telegraph.

"Санта-Клаус - самый популярный сказочный персонаж, и использование его образа может быть очень эффективным для пропаганды здорового образа жизни", - считает Гриллс, проведший исследования популярности сказочного рождественского героя среди американских детей. Однако сегодня с его образом ассоциируются реклама нездорового питания и вредных напитков, считает ученый. "Наряду с Coca-Cola Санта стал самым популярным продуктом экспорта в развивающиеся страны", - отмечает исследователь.

Но по сей день на рождественских открытках Санта-Клауса изображают курящим трубку или сигару, хотя по закону это запрещено.

"Кроме того, по традиции мы оставляем Санте бутылку бренди, чтобы пожелать ему успеха в его путешествиях. Это потенциально несет в себе рекламу вождения в нетрезвом виде", - считает ученый.

"Такому популярному персонажу достаточно рекламировать что-то, пусть даже слегка вредное, но в итоге это скажется на здоровье миллионов", - заявил Гриллс.