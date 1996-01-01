Во Владивостоке началась декада здоровья

Гражданский институт здоровья и развития семьи НОМАРЭС при поддержке администрации Владивостока проводит декаду здоровья.

В рамках декады бесплатно можно получить консультацию фитотерапевта, специалиста-эколога по созданию здоровой экологической обстановки в доме, определить группу риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, пройти диагностику стрессовых состояний. Кроме того, с 21 по 26 декабря пройдут оздоровительные антистрессовые сеансы для детей-инвалидов, пенсионеров, малоимущих семей и для всех желающих.

Организаторы приглашают всех жителей и гостей города принять участие в благотворительной декаде здоровья. Участие во всех мероприятиях бесплатное. Вход свободный.

За дополнительной информацией можно обратиться по тел. 48-11-25 и 44-19-73, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.