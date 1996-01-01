Банкет в… подвале

Да, читатель, в минувшее воскресенье я побывала на банкете в подвале собственного дома, в котором прожила 35 лет и куда спускалась, опасаясь крыс и паутины, второй раз в жизни.

Повод был уникальный и, в сущности, государственный. Жильцы дома № 18 по ул. Прапорщика Комарова в широком смысле слова отмечали завершение одного из этапов реализации жилищной реформы. Закончился капитальный ремонт дома.

И подвал был выбран местом встречи соседей как светлое и ухоженное место в доме приличных хозяев. Гуляй, не хочу! Только руками не хватай уникальные приборы, датчики, дозиметры - они требуют теперь бережного отношения и квалифицированного обслуживания.

Поскольку наша газета на протяжении долгих лет пропаганды основных принципов реформы ЖКХ принимала в этом важном деле самое активное участие, считаю своим профессиональным долгом доложить читателю о практической реализации и редакционных усилий тоже. Иначе говоря - начни с себя.

Началось-то все давно. Еще в эпоху правления предприимчивого мэра Юрия КОПЫЛОВА, который нарушил древний принцип - не гадь, где живешь, - и стал подгребать под себя в собственном доме и вокруг все, что плохо лежало - от подсобных помещений до придомовой территории.

Словом, мы вынуждены были создать товарищество собственников жилья, чтоб остановить шаловливые ручонки, посягнувшие на нашу собственность. Председателем ТСЖ был избран человек, не только соображающий в государственной политике, но и умеющий эту политику воплощать. Им стал Валерий ЛУЦЕНКО - в прошлом председатель крайисполкома, до того - директор арсеньевского завода "Прогресс", который всегда был на Дальнем Востоке центром инженерной мысли. И мы не прогадали.

Отринув до лучших времен рассказ о нелегких буднях нашего ТСЖ, расскажу лишь о последнем успехе, которому я радуюсь до сих пор: стоимость моей квартиры с минувшего воскресенья возросла на сумму с несколькими нулями, а затраты на ее содержание снизятся в разы. И все благодаря капитальному ремонту.

Мое дело было маленьким: сначала я ходила на собрания и наивно голосовала, не вникая в суть смет, договоров и решений. А потом оформила доверенность на соседку - Людмилу АРТЕМЬЕВУ, человека, приличного во всех отношениях, которому можно доверять: она в коммунальном хозяйстве соображает лучше и с официальными лицами может разговаривать без истерик.

И осенью начался ремонт. Мы, конечно, подозревали, что это дело серьезное, но что в таких масштабах и при такой организации - в рождественском сне не увидишь. По дому суетились различные бригады, специалисты которых были вежливы и пунктуальны, одеты в форменные костюмы и систематически трезвые. О временных трудностях нас оповещали лишь объявления на дверях: когда и в какое время нужно быть дома. В первом подъезде работал постоянно действующий штаб, сформированный из активистов товарищества и строителей.

На банкете и в подвале по поводу завершения ремонта В. Луценко доложил, что мероприятия влетели в копеечку - это 5 млн 624 тысячи рублей, из которых, мы, собственники, затратили лишь 5%. Остальные средства - из федерального бюджета, и отчасти из средств края и Владивостока.

И всего за два с небольшим месяца в доме сооружена новая крыша, застеленная теперь мембранными материалами, гарантия которых 25 лет. Заменены бойлеры, трубы отопления и, по большому счету, все инженерные сети. Новые приборы учета расходования воды, тепла и электроэнергии обеспечат нам возможность платить за услуги строго по факту. В доме централизованным порядком, через коммуникации подъездов теперь проложены телевизионные кабели и Интернет. И уж совсем фантастика: на лестничных клетках установлены замечательные электрические датчики: вошел в подъезд - свет зажегся...

Но человек к хорошему привыкает быстро. Уловив, что чудесные превращения нашего дома из ветхой постройки в современное жилище - объективная реальность, мы и сами полезли за кошельками: разорились на электронные счетчики, на собственных кранах поставили приборы учета расходования воды. Теперь вот спорим - каким должен быть дизайн крыльца.

Однако самое удивительное - даже не крыша, сооруженная на основе нанотехнологий, а то, что городская комиссия первоначально… не приняла наш замечательный объект. Держись, читатель: не приняла потому, что потолки в под-ва-ле (!) были побелены не надлежащим образом, а стены его нуждались в дополнительной покраске. Так теперь тот подвал - как пульт управления на космической станции: все блестит, сверкает, мигает огоньками.

Вот такие мы - молодцы и реформаторы. Всем ТСЖ пример.

- Уж куда там! - смеется председатель ТСЖ многоквартирного дома N 15 по ул. Шилкинской Ольга ПЕРЦЕВА. - Это мы были первыми во Владивостоке. И квартир в нашем доме - 480, а этажей - десять. И наш дом был тоже далеко не первой свежести - четверть века.

Вы можете себе представить, какая пропаганда и агитация понадобилась, чтоб убедить такое число людей в необходимости самим заниматься своим домом? Нашлись даже охотники, кто в Москву жаловались: не давайте денег на ремонт, все равно разворуют. Нас и всякие "органы" проверяли… Активисты товарищества все равно добились своего. Капитальный ремонт в доме сделан, теперь он - как пасхальное яйцо. На ремонте постоянно было занято 150 человек строителей и ремонтников. Теперь жильцы чувствуют себя людьми.

…Мы во Владивостоке оказались далеко не первыми в ряду счастливых реформаторов-жильцов. Замечательно. Лишний аргумент в пользу того, что мы обошлись без "блата".

Начальник отдела капитального ремонта управления содержания жилого фонда администрации Владивостока Виктор ПОДЛОЖНЮК сообщил, что с начала года в федеральной программе капитального ремонта многоквартирных домов приняли участие жители 132 строений краевого центра. При этом в 65 из них - и в моем в том числе - ремонт уже завершен. В 19 домах некоторые виды работ закончены, в остальных - продолжаются оргмероприятия.

За год, мы, владивостокцы, освоили 447 млн рублей, из которых 40,5 млн - взнос муниципалитета.

Возвращусь к опыту нашего дома, и плохого не посоветую. И вы можете сказку сделать былью. Необходимы только два условия: коллективное желание собственников жилья привести дом в порядок и умная голова, опрятные, чистоплотные руки, к которым чужие деньги не прилипают. Желательно, конечно, чтоб это был человек с общественным авторитетом, как в нашем доме В. Луценко.

- Никаких откатов я никому не давал, - категорически ответил на мой прозрачный намек Валерий Федорович.

…Ну, хотела бы я посмотреть на того, кто это попытался бы попросить. Луценко в проблеме разбирается не хуже, если не лучше, авторов реформы ЖКХ.

- Было нелегко, множество кабинетов прошел, но мне было интересно. Я видел цель. Ведь еще год-два - и от дома ничего бы не осталось: хлам. Сейчас вижу результат и радость людей, которые не сразу и не все поверили, что такое возможно.

…Иначе говоря, при наличии в коллективе жильцов инженерной мысли, управленческих навыков и необходимой грамотности вы тоже сможете вернуть свой дом к жизни. Средства в стране, в крае и городе для этого есть. И вы сделаете это так, что в подвале своего дома спокойно сможете по-соседски проводить банкеты - с белоснежными скатертями, крахмальными салфетками и под музыку. Как это произошло в нашем доме в канун Нового года.

. PS. Уважаемый читатель, просьба не рассматривать материал как рекламный, он сделан по поручению редакции и от чистого сердца.