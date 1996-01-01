Эти коварные ИППП

Эти заболевания могут настигнуть любого, независимо от пола, возраста или социального положения. Всего лишь один незащищенный половой контакт может одарить "букетом" из двух десятков видов возбудителей, среди которых гонококки и трихомонады, хламидии и папилломавирус... Они не только опасны, но еще и очень коварны - порой практически бессимптомны, но приводят к тяжелейшим поражениям организма.

В Краевом клиническом кожно-венерологическом диспансере таких примеров могут привести множество. Например, о том, как у пациента в одно далеко не прекрасное утро резко снижается острота зрения, а восстановление начинается не в офтальмологической клинике, а только после назначения специфической терапии выявленной сифилитической инфекции, о которой тот даже не подозревал. О том, как сюда переводят пациентов из неврологических отделений, у которых выявлен сифилис нервной системы, и только после определенной терапии у больного ввосстанавливается память, улучшается речь и координация движений…

Отношение к инфекциям, передаваемым половым путем (ИППП), со стороны врачей и государства настолько серьезное, что проблема их выявления и терапии решается сегодня на государственном уровне. Так, например, в крае действует программа "Предупреждение и борьба с заболеваниям социального плана". А ГУЗ "Краевой клинический кожно-венерологический диспансер", на базе которого работает кафедра дерматовенерологии ВГМУ, располагающий хорошей клинической базой и регулярно применяющий все новые методики в диагностике и лечении ИППП, является одной из опорных площадок для ее реализации.

Показатели гонореи идут вверх

"Только за последний год количество случаев заболеваемости той же гонореей выросло в крае на 1,5%, а во Владивостоке - на 54,5%, - рассказывает заместитель главного врача Краевого клинического кожно-венерологического диспансера Юлия МИХАЙЛОВА. - Возраст заболевших - от новорожденных, которые инфицировались от матерей при родах, до 50-летних. И хочется верить, что причина не в том, что приморцы еще более безответственно стали относиться к здоровью, а в том, что, напротив, начали обращаться к врачам, а инфекцию стали лучше выявлять. Ведь причина запущенности ИППП часто заключается в том, что они не имеют ярко выраженных признаков, маскируются под другие - незначительные - заболевания, а тем временем ведут мощную разрушительную работу в организме, приводя к хроническим воспалительным процессам половых органов, снижению потенции у мужчин, к выкидышам, невынашиванию беременности, внематочной и замершей беременностям у женщин, а также к онкологии. В результате ничего не подозревающие люди являются переносчиками инфекций, "награждая" ими своих половых партнеров. Нередки случаи, когда пациенты заражаются при переливании крови, нанесении татуировок, пирсинге. Инфекция может передаваться и от матери к ребенку в период беременности, родов и ухода за новорожденным. Но основным источником заражения являются, конечно, все формы сексуальных контактов".

Тревожная симптоматика

Безответственность и легкомыслие пациентов - первопричина сохраняющегося уровня заболеваемости ИППП. При остром течении заболевания не заметить инфекцию невозможно, но пристального внимания заслуживают и такие симптомы, как скудные выделения, зуд, болезненность внизу живота или области поясницы, дискомфорт при мочеиспускании, сыпь на теле и половых органах, проблемы с потенцией.

"Чем раньше пациент обращается к врачу, тем легче устранить проблему, - продолжает Юлия Михайлова. - Большинство инфекций в острой и начальной стадии очень хорошо поддаются лечению и требуют меньше времени и средств, нежели устранение таких последствий, как спаечный процесс, бесплодие или импотенция. Запущенная же стадия требует времени, дорогостоящих препаратов, подготовительной терапии и подключения специалистов из смежных областей.

К доктору или в аптеку?

Казалось бы, обнаружив у себя тревожные симптомы, нужно немедленно отправляться к врачу. Тем не менее большинство пациентов звонят друзьям и идут в… аптеку. Сами ставят себе диагноз, пробуют один препарат, другой, третий. И, лишь загнав инфекцию в тяжелую хроническую форму, запустив процесс развития грибковой флоры, заработав проблемы с желудком и печенью, "сдаются" врачу.

"Самолечение - бич современной медицины, - в один голос твердят медики. Ведь один и тот же препарат у разных пациентов с одинаковым диагнозом дает разные результаты (это зависит от персонального "букета" проблем со здоровьем). К тому же, венерические заболевания редко встречаются в одиночку. И подобрать препараты, эффективно воздействующие (а не заглушающие!) на сопутствующую инфекцию, может лишь врач. Только поставив верный диагноз и назначив адекватную терапию, можно рассчитывать на хороший результат. Еще лучше - профилактировать заболевание до его появления.

"Оральная контрацепция и внутриматочные средства не спасают от инфекций, - говорит Юлия Михайлова. - Самым надежным средством индивидуальной защиты по-прежнему является презерватив, хотя порой и он не помогает, если заразные высыпания находятся на других участках тела. Поэтому при малейшем подозрении на инфицирование я советую сделать медикаментозную профилактику и пройти обследование. Не стоит поддаваться ложной стыдливости. Тем более что сейчас существуют возможности обследоваться анонимно. Например, в нашем центре, который работает с 8.00 до 20.00, включая субботу.

Краевой клинический кожно-венерологический диспансер: г. Владивосток, ул. Гамарника, 18в, тел.: (4232) 36-44-27, 36-19-59.