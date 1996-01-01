Трамваи и троллейбусы для пенсионеров бесплатны

С 14 декабря во Владивостоке началась выдача льготных удостоверений на проезд в городском электротранспорте на 2010 г. На эти цели из городского бюджета выделено 45 млн руб. В этом году по решению главы города Игоря ПУШКАРЕВА выдача удостоверений началась заранее, чтобы не создавать очереди. До 1 февраля пенсионеры, которые не успеют получить удостоверения, смогут ездить в трамваях и троллейбусах бесплатно по старым.