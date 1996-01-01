Дополнительные поезда под Новый год

В предновогоднем расписании Дальневосточной железной дороги добавились новые пассажирские поезда: № 509/510 сообщением Хабаровск - Владивосток, отправлением 29 декабря со ст. Владивосток в 15.17 мск., прибытие в Хабаровск - 30 декабря в 03.45 мск. Из Хабаровска этот поезд отправится 30 декабря в 14.55 мск и прибудет во Владивосток 31 декабря в 03.23 мск. Еще один дополнительный поезд - в сторону Благовещенска и обратно: из Хабаровска 30 декабря в 13.16 мск., прибытием на ст. Белогорск 31 декабря и далее с переприцепкой к поезду № 81/82 Тында - Благовещенск. Прибывает в Благовещенск 31 декабря в 02.41 мск. Дополнительный поезд объявлен и между Комсомольском-на-Амуре и Советской Гаванью. Как сообщили в службе по связям с общественностью ДВЖД, кроме того, в связи с повышенным спросом из Хабаровска до Харбина в период новогодних праздников будет курсировать два вагона.