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Спасти тигренка-сироту пытаются сотрудники специнспекции "Тигр"

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Жители села Невское Лесозаводского района Приморского края 10 декабря сообщили, что видели в окрестностях села тигренка. Он задавил трех дворовых собак, но съесть ни одну не смог - не хватило сил. Специалисты инспекции "Тигр" полагают, что тигренок лишился матери, ее, скорее всего, убили браконьеры. Сейчас он бродит по заснеженной тайге, обессилевший от голода. Хищник еще молод и не приспособлен к жизни в одиночку.

Росприроднадзор в срочном порядке выдал разрешение на вынужденный отлов осиротевшего тигренка и передачу его сотрудникам специнспекции "Тигр". Им предстоит не только отловить, но и вылечить тигренка для последующего возвращения в естественные условия. Как сообщил заместитель директора специнспекции "Тигр" Виталий Старостин, поисками тигренка-сироты занимаются четыре специалиста. Их работу осложнил прошедший накануне снег, который скрыл следы молодого хищника.

Поиски начались сразу после того, как поступила информация от жителей поселка. Последний раз его следы были замечены сотрудниками специнспекции "Тигр" в пятницу. Тогда он, пытаясь уйти от людей, не смог подняться по склону на высоту 150-200 метров, что говорит о том, что тигренок слишком слаб. По словам Виталия Старостина, если в ближайшее время - в течение недели - не удастся изъять детеныша из среды обитания для реабилитации, то животное обречено на гибель.

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