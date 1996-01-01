Нас разделили деньги

Пенсионерка Инна ТАРАСОВА, одна из героинь этой истории, не возражала, чтобы ее рассказ получил огласку: "Пусть другим будет наука". Женщина лишь попросила, чтобы в повествовании были изменены фамилии некоторых персонажей*.

Никто не будет претендовать

По словам 72-летней Инны Витальевны, бывшей учительницы физики, кошмар в ее жизни начался в 2003 году, после смерти мужа Юрия Коровяцкого*, с которым она прожила в законном браке 22 года. И большую часть этого срока - в "пятиэтажке" по ул. Прапорщика Комарова, 29, в двухкомнатной квартире с несчастливым номером "13". У нее и у него это был второй брак. Так случилось, но своих детей у Тарасовой не было, а у Коровяцкого были сын Сережа и дочь Леночка. Когда Инна Витальевна и Юрий Каземирович расписались, Сережа пошел в шестой класс, Леночка - во второй. Дети, естественно, остались у матери.

- Муж очень любил детей. Он всегда хотел быть рядом с ними, потому что вырос без отца и без матери, его воспитывали бабушка и дедушка. Но из-за долгих рейсов он не мог уделять им должного внимания. Юрий Каземирович работал заместителем директора китобазы, - рассказывает Инна Витальевна. В "двушку" на Прапорщика Комарова, 29 супруги перебрались в 1987 году, обменяв свои однокомнатные квартиры, одну на Кирова, другую на Тобольской. На размен ушло три года.

- У нас с детьми были прекрасные отношения. Лена, когда училась в институте, почти каждый день приходила к нам обедать с подружкой. Сережка приходил пореже. Когда отец стал болеть и дети работать, то и ходить стали совсем редко. В последний год жизни Юрия Каземировича они были у нас только один раз, на его день рождения. А потом пришли на похороны. Я говорила мужу, когда он лежал в больнице, давай я им позвоню, пусть придут, но он не разрешал, не хотел, чтобы его видели больным, - вспоминает Инна Витальевна.

Юрий Каземирович, видимо, знал, что дни его сочтены. Конечно, он думал о наследниках и не хотел, чтобы его жена и его дети были на него в обиде. На всякий случай он даже заготовил пять чистых листов со своей подписью. Инна Витальевна ими не воспользовалась. Когда же речь заходила о двухкомнатной квартире в самом центре города, приобретенной в браке, то он успокаивал супругу:

- Чего ты беспокоишься! Никто не будет претендовать на твою жилплощадь, ты слишком много для них сделала. Это было правдой. Кроме того, на тот момент у Сережи и Лены уже были свои квартиры. После похорон Юрия Каземировича его наследники подтвердили слова покойного, уверив Инну Витальевну, что она может спокойно жить в осиротевшей квартире сколько Бог даст. Когда же настанет час, они разберутся, что к чему.

Продал и не сказал

А сентябре 2008-го к Тарасовой пришел Сергей и сказал, что хочет продать свою часть квартиры, что составляло 1/3 долю всего наследства, или 15,5 квадратных метра. Елена передала брату свою долю, а по закону первым претендентом на "квадраты" была Инна Витальевна. Первоначально он попросил один миллион, потом 850 тысяч рублей, после чего снизошел до 550 тысяч рублей. На дворе был кризис, цены на жилье падали. Тарасова, посоветовавшись с родственниками, пообещавшими ей помочь, согласилась на эту сумму.

- 25 февраля 2009 года я позвонила Коровяцкому на домашний телефон, но его дома не оказалось. Тогда я сказала на автоответчик, что согласна выкупить его долю за 550 тысяч рублей. Я пояснила ему, что болею и не выхожу из дома и что деньги смогу отдать после 23 марта 2009 года, - рассказывает Инна Витальевна.

И хотя разговор с Коровяцким напрямую не состоялся, но при этом разговоре был свидетель, этот факт сыграет свою роль при дальнейших разбирательствах. Кроме того, в качестве подстраховки Инна Витальевна написала Сергею письмо с аналогичной информацией. Конверт опустила в почтовый ящик дочь племянницы. После чего Тарасова была уверена, что все проблемы решены, осталось только дождаться обозначенного срока. И тут она ошиблась.

Совершенно случайно женщина узнает, что у Коровяцкого якобы уже есть покупатель, готовый дать ему 750 тысяч рублей. Когда же Коровяцкого попросили уведомить о продаже доли по новой цене, как того требует закон, он сказал, что перезвонит после 10 апреля. А после 10 апреля Сергей заявил, что свою долю продал за те же 550 тысяч рублей! Мотивация его поступка не понятна. Зачем он продал свою долю первому встречному, которого нашел по объявлению в газете? Неужели так подперло, что он пошел на нарушение закона? Или он все-таки взял больше, указав в документах меньшую сумму? Тогда - это его проблема.

Фактически Сергей кинул пожилую женщину, которая всегда считала его близким человеком.

Чужая душа - потемки

Помимо доли в квартире дети покойного претендовали на акции "Дальморепродукта", где работал Юрий Каземирович, им досталось 520 акций из 800. И еще на 20 тысяч рублей, которые хранились на его сберкнижке. Из них 10 тысяч, согласно завещанию, отходили Тарасовой, остальную "десятку" попилили на троих.

- Сергей тогда то ли влез в долги, то ли взял кредит и, видимо, у него не хватило терпения дождаться, когда я найду деньги. Или он вообще не был уверен, что я их достану. Сергей тогда работал таксистом, а таксисты все жадные, сами знаете. Им всегда мало. А мне, знаете, было не по себе. У меня забирают деньги, которые заработал мой муж! А мы жили отдельно от них. Это противно, когда молодой начинает выжимать у старого. Это просто неприлично! А ведь я ухаживала за бабушкой Сергея, которая умерла у меня на руках, - в сердцах говорит Инна Витальевна.

Подселю узбеков

Новый жилец 13-й квартиры, некто гражданин Денисов А.А., 1970 года рождения, не заставил себя долго ждать. По словам Инны Витальевны, он буквально с порога стал её терроризировать. Заявив, что он купил долю Сергея, назвал пожилую женщину "сумасшедшей, маразматичкой, сказал, что купит ей гостинку на задворках и что она должна переселиться, иначе он будет проживать в квартире и создаст ей такие условия, что она сама выселится из квартиры добровольно" (это цитата из искового заявления Тарасовой И.В. в Ленинский районный суд г. Владивостока).

Добровольно переселяться в гостинку Инна Витальевна не согласилась, тогда Денисов объявил женщине войну с применением "тактики выжженной земли". Сначала он завалил ее комнату разбитой в щепки мебелью, которая стояла на его территории. Тем самым создав пенсионерке непригодные условия для жизни. (В милиции же он заявит, что шкафы-купе сломал родственник Тарасовой. И здешний участковый старший лейтенант Андрей КАЛИНЧЕНКО эту байку проглотит. - Прим. авт.) Денисов трижды ломал замок входной двери, сейчас на месте замка дыры. И неоднократно запирал входную дверь, когда в квартире находилась Тарасова. После чего женщина обращалась за помощью к соседям: изнутри дверь не открыть. Он без причины звонил ей по ночам, видимо, рассчитывая расшатать психику пожилого человека. Есть распечатки этих звонков.

Инна Витальевна рассказывала, что, придя домой после прогулки, она частенько находила свою картошку рассыпанной на кухне. "Сосед" мог зайти к ней в комнату, когда ему заблагорассудится, хотя женщина поставила себе дверь. Он продолжал оскорблять и всячески унижать старую учительницу, заявляя, что он все равно ее выселит. А если она сама не съедет, то подселит к ней узбеков.

Пенсионерка восемь (!) раз обращалась к участковому за помощью. И ни разу не нашла сочувствия и взаимопонимания. Старший лейтенант Андрей Калинченко почему-то всегда был на стороне агрессора. А потом он и вовсе обвинил женщину в том, что она похитила линолеум из комнаты Денисова А.А. Якобы об этом есть заявление "потерпевшего". Хотя линолеум покупала Тарасова.

Не выдержав издевательств, Тарасова на три месяца перебралась к родственникам, благо те уехали на дачу. И еще написала исковое заявление в суд с просьбой признать недействительной регистрацию права на 1/3 часть ее квартиры.

…20 октября этого года Ленинский районный суд города Владивостока удовлетворил исковое заявление Тарасовой И.В к Коровяцкому С.Ю. и Денисову А.А., и признал "недействительным зарегистрированное право собственности на 1/3 долю в квартире № 13 дома № 29 по улице Прапорщика Комарова в г. Владивостоке по договору купли-продажи от 12.03.09 за Денисовым А.А.".

Коровяцкий С.Ю. на суде отсутствовал. Интересно, какие чувства он испытывал, когда ознакомился с этим решением. Впрочем, Бог ему судья.

Что касается Лены, то с того дня, как началась тягомотина с продажей доли, Инна Витальевна пересекалась ней лишь единожды, и то мельком. Да еще один раз созванивались. Поговорили ни о чем и повесили трубки.

- Я понимаю, что мы сейчас чужие. Нас разделили деньги, - говорит пенсионерка. Впрочем, Инна Витальевна обиды на Сережу и Лену не держит, "что было, то было". Женщина надеется, что "дети еще зайдут к ней по старой памяти":

- Мне их жалко. Я к ним привыкла.