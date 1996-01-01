На главной площади Владивостока зальют два катка

Во Владивостоке началась активная подготовка к Новому году. С каждым днем на улицах города становится все больше яркой иллюминации и украшений. В минувшие выходные на центральной площади Владивостока началось возведение деревянных горок и фигур из льда.

Таких фигур будет порядка двадцати, это новогодние и известные мультипликационные персонажи. К слову, ваяют ледовые фигуры опытные мастера из Китая: первая группа из 11 человек уже прибыла из Муданьцзяна, на днях приступят к работе еще 10 дизайнеров из Суйфэньхэ. Участие мастеров из Поднебесной стало продолжением международных дружеских связей, которые развивают администрация Владивостока и приграничные провинции соседней страны.Кроме того, на главной площади города будут залиты два катка - для малышей и ребят постарше с прокатом коньков и множеством скамеек. Также для маленьких детей будут установлены малые архитектурные формы - детские городки. Уже на этой неделе на центральной площади Владивостока планируется начать монтаж главной новогодней елки, которую везут из Москвы, сообщает пресс-центр администрации Владивостока.