Мы больше не являемся самой читающей страной в мире

Доля читающей публики в России и США оказалась одинаковой: регулярно или время от времени книги читают около 50% населения.

При этом в Москве работает один книжный магазин на 20,7 тыс. человек, в регионах - один на 66,1 тыс. человек. В США на один книжный магазин приходится 2,94 тыс. человек, в Европе - 6-13 тыс. человек. Через Интернет (включая сайты издательств и независимые онлайн-магазины) в России сегодня продается всего лишь 6% книг.