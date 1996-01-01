Планируют ли жители Владивостока участвовать в благотворительных акциях? (Опрос "ЗР")

Дети уже пишут письма Деду Морозу и, как всегда, ждут чуда. Но многим из них некому ни положить подарок под елку, ни за работу дяденьке из праздничного агентства по случаю рождественских утренников заплатить. Накануне праздника "Золотой Рог" спросил у владивостокцев: "Планируете ли вы участвовать в благотворительных акциях?"

Отец Игорь, директор Православной гимназии:

- Считается, что благотворительность приносит пользу адресату. Это очень просто - подарить ребенку игрушку на Новый год в качестве благотворительного поступка. Честь и хвала тем людям, которые по мере сил добровольно помогают нуждающимся. Будь то дети, старики или просто соседи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. И все же еще большую ценность акт благотворительности имеет для самого одаривающего. Я не буду призывать со страницы газет к проявлению милосердия и цитировать "Библию", хотя и возглавляю православную гимназию. Через акт милосердия, через одаривание человек соприкасается с таинством причастности к общему братству людей. Именно о таких братских и сестринских отношениях сказано в Священном писании. То теплое и доброе чувство, которое возникает у дарителя в момент одаривания, очень ценно в настоящее время повального цинизма. Тут очень важно понять для самого себя, что не нужно быть миллионером и перечислять крупные суммы в благотворительные фонды. Хотя, если есть возможность, православный человек так и поступит. Благотворительность не сводится только к подаркам, каждый на своем месте может сделать нечто хорошее. Самое простое - поучаствовать в организации детских утренников. У нас в Православной гимназии они проходят каждый год, и для любого человека, с открытым сердцем обратившегося с предложением своей помощи, будет место в общем деле. Детям больше всего нужны не игрушки, а внимание, забота и тепло. На такую благотворительность способен каждый взрослый.

Светлана РУСНАК, директор музейно-выставочного центра музея им. В.К. Арсеньева:

- Как человек, в том числе способствующий проведению различных благотворительных мероприятий для детей, я хочу выразить беспокойство: обычно к середине декабря аренда залов для проведения детских утренников расписана буквально по часам. А в этом году никакой активности, ни коммерческой, ни благотворительной не заметно. Если у кого-либо возникнет желание провести благотворительную елку у нас в выставочном центре, то добро пожаловать. Будем только рады. Сейчас у нас проходит рождественская благотворительная выставка "Дары волхвов".

Нелли МИЗЬ, краевед:

- Я всегда участвую в благотворительных мероприятиях, на которые меня приглашают. Каждый ведь отдает людям то, что может. Я могу поделиться знаниями о родном крае. Человек, который сердцем соприкасается с историей своей земли, уже не чувствует себя таким одиноким. Что-то мне подсказывает, что это ощущение присуще и детям и взрослым, нуждающимся в помощи. Знаете, я уже долго живу на этой земле и знаю, что порой человека можно поддержать добрым словом. Сейчас люди так мало говорят друг другу теплых слов, а ведь их растрата на других не сделает вас беднее. Наоборот, обогатит и душу, и круг общения.

Олег ЩЕРБАКОВ, водитель в православной гимназии:

- Я уже на пенсии был, когда прочел в газете объявление, что в православную гимназию требуется водитель. Вот уже 10 лет как здесь работаю, за детьми интересно наблюдать. У них души светлые, в праздники это особенно заметно. Конечно, к нам детей родители учиться приводят. И не просто за учебниками сидеть, а по-другому на мир смотреть. Такому ребенку и говорить не нужно о благотворительности, сам поможет. У него же душа светлая, а там, глядишь, и родители осознают такую простую мысль: подай руку ближнему.

Елена ЗАПОРОЖЕЦ, заведующая домом-музеем семьи Сухановых:

- У нас с 21 по 29 декабря будут детские праздники "Елка в музее", придут и дети из детских домов. Сотрудники дома-музея проведут экскурсию, потом будет вечеринка с музыкой, танцами и угощением. А про благотворительность что я вам могу сказать? У каждого свои возможности, сотрудники могут только за рабочий день зарплату не получить. А сладости детям тоже ведь на что-то покупать нужно… Так что, если у кого-то есть желание пирог испечь или чай на травах заварить, мы помощникам всегда рады!

Лариса КАРПАЧЕВА, руководитель по работе с муниципальными учреждениями образования администрации г.Владивостока:

- Мы проводим детский конкурс новогодней игрушки. Дети из художественных и общеобразовательных школ города сделают штук 200 больших игрушек из папье-маше, которые украсят елку на центральной площади. Проблема в том, что сами дети об этой и других акциях, занятных и совершенно бесплатных для участия, сами не узнают. Им могут рассказать только взрослые, и помочь организоваться тоже только они. Это так просто и так сложно. Можете считать такой гражданский шаг тоже разновидностью благотворительности, когда усталый учитель, получающий мизерную заработную плату, еще находит в себе душевные силы и дополнительно возится с детьми. Чтобы они, делая новогоднюю игрушку, прикоснулись к чуду праздника.

Александр ЮРТАЕВ, депутат Думы г. Владивостока:

- Я в своем районе бухты Тихой всегда детям праздник устраиваю. Обзваниваю знакомых предпринимателей, говорю, мол, мужики, так и так, на доброе дело деньги нужны. И они мне никогда не отказывают. Что и кому дарить, уже по ходу разберемся. А если не только про благотворительность в пользу детей говорить… Я уже третий день за свой счет соль в магазинах скупаю и дворникам раздаю. Чтобы с песком смешивали и тротуары посыпали, людям как-то ходить нужно. Давайте вместе объявим во Владивостоке благотворительную акцию: "Купи кило соли, спаси травмпункт от пострадавших!"

Галуст АХОЯН, депутат Законодательного Собрания Приморского края:

- - У меня шефство над детским домом №4, где 80 детей от 3 лет до 11 класса. Каждый год для них устраивается праздник и делаются подарки. В этом году воспитатели шести групп составили список, что кому нужно: сервизы чайные для празднования дней рождений, комоды для хранения личных вещей, кубики в младшую группу и т.д. Старших детей, которые учатся на "4" и "5", поощряем деньгами. Выделяем по 2000 рублей, они уже сами решают, на что именно потратить честно заработанную сумму. Я всегда спрашиваю, на что именно и ответы получаю самые разные, от покупки косметики до желания накопить денег на обучение в автошколе. Так что в детском доме значительно улучшилась успеваемость, первое время "хорошистов" было 11 человек, а теперь уже 27!

Марина ШЕМИЛИНА, председатель "Лиги торговых предпринимателей":

- Предприниматели "Лиги" каждый год участвуют в самых различных благотворительных акциях. В прошлом году мы ставили пластиковые окна в одном из детских домов Владивостока, просто проводили вечер для своих и поставили "копилку". Каждый, кто мог, туда денежку опускал, никто никого не контролировал. Помогали Надеждинскому детскому дому. В детский дом на Тихой привозили мастеров из салонов красоты, делали детям модельные стрижки, такие все хорошенькие получились… В этом году тоже что-нибудь будет, только мы еще вместе не собирались. Год тяжелый был, и еще гололед этот…

Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ, художественный руководитель театра им. Горького:

- В репертуаре театра пять красочных детских спектаклей: "Царевна лягушка", "Спящая красавица", "Снежная королева", "Сказка о царе Салтане", "Малыш и Карлсон". У нас талантливые актеры, их мастерство поможет детям в который раз поверить в сказку, в саму возможность чуда. Это тоже своего рода благотворительность, когда в мире прагматизма кто-то кому-то через свою личность и свой талант поможет поверить в саму возможность чуда.