Полюбить себя. Побывать в Малайзии

Юго-Восточная Азия давно стала местом туристического паломничества дальневосточников. И в курортном ожерелье теплых стран особая жемчужина – Малайзия.

Ее курортные бренды пока, может быть, не так раскручены, как бренды Таиланда, Вьетнама, Бали, но это дело времени. Малайзия начала активно развивать свою туриндустрию всего пару десятков лет назад и делает это стремительно. Гостиницы, представляющие лучшие сети мира, с их изысканным комфортом и широчайшим набором удовольствий осваивают побережья. Местные же власти способствуют тому, чтобы национальный колорит стал ярким и востребованным товаром. Получается хорошо – отрасль, которая является одной из важнейших в национальной экономике, увеличивает благосостояние страны и одновременно преображает ее облик, делая отдельные уголки похожими на рай.

Представители туристических компаний Приморья, Хабаровска и Сахалина по приглашению туристической компании Tourism Malaysia и Корейских Авиалиний побывали в одном из таких уголков – островном штате Сабах, что расположился на северо-восточном побережье острова Борнео.

Для тех, кто экстриму предпочитает комфорт, проделанный нами маршрут – в самый раз. Добраться до Кота-Кинабалу, столицы штата, ничуть не сложнее, чем до Москвы. Рейс компании Корейские Авиалинии Владивосток – Сеул удачно стыкуется с продолжением маршрута – Сеул – Кота-Кинабалу. Всего какой-то час в одном из самых лучших аэропортов мира – и мы снова удобно разместились в современном авиалайнере, который через пять часов приземлит нас в разительно другом мире, где температура воздуха за тридцать, где, куда ни повернись, взгляд цепляется за живописные цветущие деревья, где нас ждет спокойная и размеренная жизнь.

Кстати, являясь одной из самых крупных мусульманских стран мира, Малайзия считается и одной из самых спокойных. Дружелюбие и улыбчивость местного населения не кажутся деланным атрибутом гостеприимства. Хотя и вышколенность гостиничного персонала налицо. Вы его не увидите, если в нем нет необходимости, зато, если понадобится помощь, здесь трижды убедятся, что ее оказали. (Для общения достаточно примитивного английского.)

Нашему русскоязычному гиду, выходцу из Дагестана, пятнадцать лет как после окончания местного университета осевшему в Малайзии, Шамилю как-то сразу и легко веришь. Он располагает своей готовностью помочь нам полюбить малайзийское Борнео. Он заманивает: «Знаете, чем отличается наше побережье? Здесь практически нет больших волн, прибоя и купаться можно всегда...».

Море вообще особая ценность здешних мест. Просто покупаться, побездельничать на белоснежном песке, понырять с маской – самое простое времяпрепровождение. Но и дайвинг здесь отменный. За ним главным образом отправляются на отдаленные от Кота-Кинабалу острова. Среди них воспетый знаменитым путешественником Жаком Ивом Кусто Сипадан, коралловой атолл Лаянг Лаянг, еще Мабул, Ланкаян. Но до них нужно добираться.

А здесь же, в акватории Кота-Кинабалу, свои морские жемчужины. Например, остров Гайана. Улочки отеля Gayana Eco Resort, повисшие над водой тихого островного залива, дают ощущение несуетности. Морской экологический центр, созданный на острове, ведет большую работу по сохранению биоразнообразия, к примеру, занимается восстановлением кораллов. Собственно, вам, скорее всего, захочется увидеть здешних обитателей морских глубин в их естественной среде обитания. Как говорится, нет проблем.

Или вот еще островной отель, открывшийся только в августе, – Bunga Raya Island Resot. Приватность, пожалуй, его ключевое преимущество. Небольшие шале прячутся в цветущих зарослях. Никаких посторонних глаз рядом, только покой. До тех пор, пока он сам вам не наскучит и вас не потянет за развлечениями и экзотикой. Кстати, такое уединение очень приветствуют молодожены. Для них – укромные комфортабельные гнездышки с выходом на белоснежный пляж. Ну и невероятные по своей красоте закаты. Такой подарок любимая оценит по достоинству.

В окрестностях Кота-Кинабалу находится одна из самых высоких в Юго-Восточной Азии гора – Кинабалу – более 4000 метров. Как и любая величественная гора, эта имеет свои предания. Одно из ее прозвищ, данное местными народностями, – «обиталище духов мертвецов». На самом деле при всей внешней грозности гора доступна даже неподготовленным путешественникам. Правда, не сразу. Первую половину пути на высоту 1500 метров можно преодолеть по прекрасной извилистой дороге на автомобиле часа за два. Переночевав в высокогорном шале, подготовившись морально, можно отправляться на покорение вершины – глубокой ночью, чтобы встретить в горах рассвет.

На гору стоит подниматься уже потому, что на этой полуторатысячной высоте расположился один из самых экзотических природных парков – нигде больше вы не увидите такого разнообразия диких орхидей – от микроскопической до самой дорогой – черной.

Тропические леса Сабаха, как говорит путеводитель, одни из старейших в мире. С некоторыми их обитателями можно встретиться накоротке. К примеру, симпатичный орангутанг – даже своеобразный символ этих мест. Еще здесь можно пообщаться с уникальной хоботной обезьянкой. Если повезет, то вы сможете увидеть цветение раффлезии- самого крупного цветка в мире.

Не стоит упускать и возможность ближе познакомиться с традиционным укладом жизни коренного населения. Среди двух миллионов жителей Сабаха более 30 различных народностей, говорящих на 80 местных диалектах. В фольклорной деревне в пригороде Кота-Канибалу познакомят с туземным бытом, обрядами, накормят национальными блюдами. Меня в этом непривычном мире заворожила музыка национальных барабанов. Здешние ритмы таинственны, мелодичны и негромки.

Наших попутчиков, представителей дальневосточных туркомпаний, в Кота-Кинабалу знакомили с лучшими отелями. Чтобы, бронируя номера для своих земляков, они могли на сто процентов гарантировать – высокий уровень комфорта и сервиса обеспечены. Среди них Shangri La s Tanjung Aru Resort&Spa, Nexus Resort Karambunai&Spa, Sutera Harbour. У каждой свой неповторимый шарм.

Да, не забудьте про СПА. Оздоровительные комплексы – обязательный атрибут каждого отеля. Уже сам интерьер СПА-центров располагает к неге, профессионализм же персонала способен вернуть вам ощущение молодости.

Изумрудные гольфовые поля, пальмовые аллеи, живописные озерца, магнолии, чьи цветы заглядывают на ваш балкон, свежайшие орхидеи в вашем номере каждый день – это витамины для глаз и свидетельство того, что вы любите себя. И гостеприимная Малайзия вам в этом потворствует.