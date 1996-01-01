Россияне верят Росстату и в перепись

Подавляющее большинство россиян - 84% - считают перепись нужным мероприятием, 7% не имеют четкого мнения по этому поводу, и только 9% респондентов относятся к ней отрицательно, - таковы результаты опроса общественного мнения, который провело "Агентство Социальной Информации Санкт-Петербург" по выборке, репрезентирующей население России в возрасте старше 14 лет.

47% опрошенных продемонстрировали твердую готовность лично отвечать на вопросы переписчиков в ходе новой переписи населения, еще 39% заявили, что намерены принять в ней участие. Причем 45% респондентов считают, что люди будут говорить преимущественно правду.

Также в ходе исследования выяснилось, какие вопросы являются для россиян "нежелательными". Безусловным лидером стал "источник средств к существованию", на это указали 33% опрошенных. Далее идут "работа и занятость в момент проведения переписи" (13%), "жилищные условия" (10%) и "перечисление членов семьи" (9%). То есть, круг вопросов, ответы на которые могут вызвать сопротивление граждан, невелик.

Кроме того, успех переписи в значительной мере определяется отношением населения к ее организаторам и исполнителям. Большинство россиян знают, что мероприятие проводит Росстат, причем 53% респондентов - преимущественно молодых и высокообразованных - доверяют его информации.

В целом, результаты исследования показывают, что среди граждан нашей страны доминирует представление о важности и полезности переписи, а готовность к участию и сотрудничеству с переписным персоналом высока. Общий позитивный фон усиливается доверием большинства к основному российскому статистическому ведомству - Росстату.

Следующий замер общественного мнения будет осуществлен в ноябре-декабре текущего года.