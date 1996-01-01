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Маскарадное платье для дома

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Настроение, царящее в доме в новогодние праздники, во многом зависит от интерьера. Неслучайно декораторов, работающих над изменением образа дома, называют продавцами эмоций.

"Современный заказчик сегодня не хуже профессионала разбирается в тенденциях декора и давно перешел от требования "хочу, чтобы было красиво и богато" – к актуальности и дорогой простоте, поэтому постоянно приходится повышать уровень собственной компетентности, – рассказывает художник-декоратор Елена ЧАМИНА. – Законодателем моды на новогодний декор является ежегодная выставка Christmasworld во Франкфурте-на-Майне, которая проходит в январе-феврале и определяет тенденции на год вперед. В нынешнем году их четыре – по количеству времен года.

"Весенние мотивы" подчеркивают хрупкость, изящество и чувственность композиции. С палитрой пастельных тонов – от нежно-розового до бледно-серого – отлично рифмуется прозрачный декор. Стекло, хрусталь, шифон, шелк – с ними композиции получаются особенно нежными. "Летнее настроение", которое тоже уместно в новогоднем декоре, наполняет его свежестью и беспечностью. Балом правят цветы и яркие тона: песочный и бирюзовый, фиолетовый и лимонный, желтый и изумрудно-зеленый... А из материалов активно применяются пластмасса, фарфор, тюль и атласные ленты.

"Осень" в новогоднем декоре – это кора деревьев, бечева и овчина в материалах, норвежские узоры и геометрический орнамент – в мотивах, а палитра цвета сочетает приглушенные оттенки синевато-серого, графитового, цвета жжёного сахара и кирпично-красного. И, наконец, шикарная "зима": полудрагоценные камни, дорогие материалы, пышный декор и броская цветовая гамма – от розовато-сиреневых до сочных тонов красного дерева, баклажана, фиалки и золота.

Впрочем, это все условности. Главное, чтобы новогодний декор отвечал вашему личному настроению. Кстати, если нет возможности воспользоваться услугами профессионала, но есть горячее желание привнести в интерьер ощущение праздника, кое-что можно сделать самостоятельно. В спальню – сшить мягкую, конусообразную ель из ткани, украсив ее пайетками и разноцветными шариками, в детскую – повесить собственноручно сшитые "носки" для мелких подарков, на холодильнике выложить магнитами елку, по всему дому расставить прозрачные стеклянные вазы с шарами, мишурой, шишками или апельсинами (а в новогоднюю ночь – наполнить подкрашенной водой, запустив мерцающие свечи), на праздничный стол поставить блюдо с припорошенными "снежной" пудрой фруктами… И не забудьте про самый главный компонент праздничного интерьера – улыбки: свою и близких".

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