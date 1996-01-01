Восточный космопорт на старте

Контуры нового космического проекта на востоке страны становятся все отчетливее. Рядом с новым космодромом "Восточный" в Свободненском районе Амурской области вырастет современный город с населением около 75 тысяч человек – для тех, кому предстоит работать на космодроме и сопутствующих предприятиях. По предварительным расчетам это 25-30 тысяч рабочих мест.

И хотя первый колышек, символизирующий начало строительства, скорее всего, будет забит не раньше 2011 года, специалисты Роскосмоса говорят о космодроме и городе как о вопросе решенном. Роскосмос определен государственным заказчиком по созданию космодрома "Восточный", который к 2015 году появится вблизи ЗАТО Углегорск и расформированного военного космодрома "Свободный". Углегорск станет своеобразной опорной базой для строителей нового космопорта. Похоже, долгие ожидания жителей Углегорска перемен в судьбе своего закрытого территориального образования подходят к концу.

Досье Космодром "Свободный" был создан Указом Президента РФ Бориса ЕЛЬЦИНА от 1 марта 1996 года на базе ракетной дивизии. 4 марта 1997 года была запущена ракета-носитель "Старт-1", которая вывела на орбиту российский спутник "Зея". Затем с космодрома стартовали еще четыре спутника – зарубежного производства. Последний запуск состоялся в апреле 2006 года, тогда ракета-носитель "Старт-1" вывела на околоземную орбиту израильский спутник "Eros-1B".

Место для нового космодрома выбирали довольно долго, рассматривая шесть различных вариантов, в том числе Ванино Хабаровского края. Учитывалось благоприятное широтное расположение, благодаря которому с наименьшими затратами можно будет выводить спутники на геостационарные орбиты. Но Углегорск оказался предпочтительнее из-за высокой сейсмичности района Ванино.

Необходимая законодательная база под судьбоносный для Приамурья и всего Дальнего Востока проект подведена в полном объеме, считает губернатор Амурской области Олег КОЖЕМЯКО, и никаких препятствий для проектирования и строительства космодрома теперь нет. Указ о создании нового российского космодрома "Восточный" и поручения Правительству РФ о сохранении и развитии инфраструктуры ЗАТО Углегорск были подписаны тогда еще Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ в ноябре 2007 года. Системный проект создания нового космодрома утвержден на коллегии Федерального космического агентства в июле 2008 года. А в сентябре 2009 года распоряжением президента Дмитрия МЕДВЕДЕВА определены генеральная проектная организация – ОАО "Ипромашпром" – и генеральный подрядчик – Спецстрой России.

Понятно, что многие детали проекта пока не конкретизированы, поскольку еще не создан носитель, который выведет с космодрома "Восточный" на околоземную орбиту космический аппарат нового поколения. Его создателям поставлен вполне конкретный срок – 2011 год. И лишь когда конструкторы выдадут проектировщикам космодрома исходные данные, его проект будет окончательно доработан. Но основные подходы уже определены. С ними, что называется, из первых уст познакомились участники круглого стола "Космодром "Восточный" – новый этап развития российской космонавтики", который состоялся в столице Приамурья.

Особенность нового космодрома в том, что он создается, по словам заместителя руководителя Роскосмоса Виктора РЕМИШЕВСКОГО, по открытой схеме. На его реализацию, кроме федеральных средств, предусматривается привлечение негосударственных инвестиций, в том числе иностранных. Новый российский космодром предназначен для решения задач научного и социально-экономического назначения, выполнения международных программ и коммерческих проектов.

Еще одна его особенность – использование современных технологий и гарантированное соблюдение экологической безопасности. Топливо не должно содержать токсичных компонентов, подчеркивали компетентные участники круглого стола, понимая, что эта тема особенно волнует жителей Приамурья. По заверениям представителя Роскосмоса, для "Восточного" создается абсолютно новый ракетоноситель, экологически чистый, безопасный, глубоко автоматизированный, который будет использовать водород, кислород, керосин. В этом принципиальное отличие "Восточного" от закрытого космодрома "Свободный", где использовались конверсионные ракеты, выведенные с боевого дежурства.

И еще одно принципиальное отличие "Восточного" от его собратьев в России и Казахстане – в сроках строительства не только собственно космической, но и социальной инфраструктуры. Никаких палаточных городков для строителей, как это было на Байконуре и других подобных объектах! Сооружение космодрома "Восточный" начинается с возведения необходимой инфраструктуры – дорог, линий электропередачи, жилых домов и всего остального, без чего невозможно представить цивилизованную жизнь. Космодром и новый город по планам должны возвести за 7,5 – 8 лет.

Все работы будут разделены на три этапа. В настоящее время на месте будущего космодрома начинаются проектно-изыскательские работы. К строительным работам Спецстрой России планирует приступить в 2011 году, а первый автоматический космический аппарат должен взять старт на космодроме "Восточный" в 2015 году. Последующие работы будут направлены на подготовку к пилотируемому полету. Запуск такого аппарата должен состояться в Приамурье в 2018 году, сказал Виктор Ремишевский. И, чтобы присутствующие поняли масштаб разворачивающегося строительства, добавил:

– Сегодня отечественная космонавтика базируется на том заделе, который сделали Сергей КОРОЛЕВ и его соратники более 50 лет назад. Еще лет на десять нам этой базы хватит. Но уже сейчас надо делать следующий шаг и создавать задел на очередные 50 лет отечественной космонавтики. Вот именно это мы и хотим осуществить, закладывая космодром "Восточный". Если за этим, наверное, обоснованным пафосом попытаться сгруппировать крупицы конкретной информации, озвученной представителями Роскосмоса, Ипромашпрома, Спецстроя, ЦСКБ-Прогресс и РКК "Энергия" и других участников круглого стола, то складывается довольно внушительная картина.

Площадь, на которой разместятся объекты космодрома, превысит 550 квадратных километров. На космодроме планируется построить два стартовых комплекса (для грузовых и пилотируемых аппаратов). Технический комплекс будет предназначен для монтажных работ по сборке ракеты-носителя из доставленных на космодром узлов. Здесь же будут возведены кислородный и водородный заводы, промышленная зона. Поскольку с 2018 года отсюда уйдут на околоземную орбиту пилотируемые космические аппараты с экипажем до 6 человек, для штатной посадки планируется выделить три площадки вблизи космодрома.

Предусматривается также строительство аэропорта международного класса (для всех типов судов), поскольку аппараты и иная техника и комплектующие будут доставляться на космодром воздухом. На этот объект, а также на строительство современных гостиниц, которые непременно появятся в новом космическом комплексе, сейчас ведется поиск соинвесторов, включая иностранных.

А вот Звездного городка, в известном понимании, здесь не предусмотрено. Космонавты при подготовке к полетам будут останавливаться в гостинице. Что же касается технического и иного персонала космодрома, – по прогрозам Роскосмоса, не менее 25 – 30 тысяч человек, – они и будут жить в новом городе.

Рассказывая о нем, генеральный директор ОАО "Ипромашпром" Иван ЯКУШКИН не раз прибегал к определению "супер" – суперсовременные очистные сооружения, мусороперерабатывающий завод, необходимая инфраструктура, "город будет построен по суперсовременной безотходной технологии". Именно с этой работы планируется начать, чтобы к моменту эксплуатации космодрома он был в основном возведен. Всего же будет построено более 250 зданий и сооружений, включая технологические и социальные объекты. Общая стоимость проекта может составить 400 млрд рублей.

Пока его финансирование осуществляется в рамках Федеральной космической программы. На 2010 год на "Восточный" в ней предусмотрено более 2 млрд руб., в том числе 1,1 млрд руб – на проектно-изыскательские работы.

По масштабам проекта, синергетическому эффекту для экономики всего Дальнего Востока его ставят на одну планку с проектом нефтепровода ВСТО и другими крупными дальневосточными стройками, развернувшимися в регионе в последние годы. Не случайно губернатор Приамурья Олег Кожемяко сравнил его с локомотивом дальневосточной экономики. Это хорошо понимают руководители предприятий строительной отрасли и стройиндустрии региона, которые уже сейчас выразили готовность к участию в реализации проекта и получили позитивный ответ представителя Спецстроя России Сергея КОПЫТОВСКОГО. Он подчеркнул, что с учетом грандиозных объемов работы здесь хватит всем, и генподрядчик задействует всех, кто протянет руку. Главное, чтобы эта рука была твердая и чистая, чтобы соотношение цены и качества было на должном уровне.