Десятиклассница рекомендует городу кедр

Десятиклассница из Находки Ольга ОРДЫНЦЕВА приняла участие во Всероссийской научно-практической олимпиаде по естествознанию. В Москве школьница представила исследовательскую работу на тему "Хвойные деревья в условиях автомагистрали Находкинский проспект".

Оригинальная тема для исследований выбрана не случайно. "В Находке последние годы активно озеленяют улицы, высажено много хвойных деревьев. Стало интересно, как кедры, ели и сосны приживаются вдоль автомобильных дорог", - говорит Ольга. Как сообщила "ЗР" пресс-служба Находкинского городского округа, ученица средней школе № 9 сфотографировала и измерила каждое хвойное дерево, растущее вдоль Находкинского проспекта. Всего в исследование попало 580 деревьев восьми видов. Ее научным руководителем стала директор Станции юных натуралистов Татьяна ДРУЖИНИНА. Здесь и провели анализ. "Самыми выносливыми оказались кедры, им не страшны выхлопные газы автомобилей. Немного сложнее соснам - на них окружающая среда воздействует сильнее", - рассказывает Ольга Ордынцева. Эта работа и дала путевку школьнице сначала на краевую конференцию "От Дня Земли - к веку Земли", затем в Москву.