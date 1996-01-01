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Сельчанин вышел в пикет

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Впервые в истории Приморья, а возможно, и России пикетчик добился финансовой помощи на создание собственного дела. Житель села Достоевка Яковлевского района Виктор ИВЛЯКОВ, решивший в одиночку протестовать против сельской безработицы, может получить 3 млн руб. Средства на развитие фермерского хозяйства ему пообещала администрация Приморского края.

Виктор Ивляков родился в Хабаровске. В юности стал фанатом женьшеня. Для его изучения в 24 года приехал работать в специализированный совхоз "Женьшень", расположенный в Анучинском районе Приморья, где в советские годы располагалась научная база Всероссийского института лекарственных растений. Ивляков предложил создать музей своего любимого растения. Руководство идею поддержало. В 1979 г. энтузиаст создал в селе Варваровка "Музей Женьшеня", собрав в нем более 1,5 тыс. предметов и документов об уникальном растении. По его словам Ивлякова, в коллекции находился большой, даже по мировым меркам, весом в 419 г, дикорастущий корень, найденный после 1906 г. Корень получил собственное имя в честь нашедшего его человека - "Орхидея Александра". Но с развалом Советского Союза музей пришел в упадок, как и все женьшеневые хозяйства края.

Виктор Ивляков попытался приспособиться к рыночным условиям. Начал выпускать известный многим дальневосточникам и пользовавшийся популярностью адаптогенный чай "Дерсу". За шесть лет работы выпустил около миллиона банок. Но для новых времен романтик Ивляков оказался не оборотистым. Он без утайки указал в налоговой декларации все показатели своего предприятия и оказался в огромном долгу перед государством. Денег на налоги не хватило - и ферму закрыли. С тех пор он безработный. Жил случайными заработками - консультациями и публикациями.

В ноябре он обратился с личным письмом к губернатору Приморья Сергею ДАРЬКИНУ: "Мне 54 года, я живу на пособие по безработице в размере 1080 рублей. Еще у меня есть знания, настойчивость, желание работать и зарабатывать. В результате жить тихо, спокойно, никому не мешая. Однако в настоящее время мне не на что купить дрова, заплатить за электричество, купить элементарные продукты - хлеб, чай, постное масло...". Ивляков писал об обнищавшей и голодающей приморской деревне и просил содействия в организации крестьянского хозяйства.

Из администрации ему даже ответили и... послали в службу занятости - переучиться или переехать из обнищавшей деревни, например на стройки АТЭС. И он приехал из Достоевки и вышел... в одиночный пикет к "белому дому" с плакатом "За тотальную нищету и безработицу Дарькина надо послать. Например, в отставку".

- Я безработный. Так что я знаю, что такое холод и голод, - рассказал "ЗР" Виктор Ивляков. - Не понимаю, кому стало лучше от того, что закрыли мою ферму? Я хочу работать. У меня есть идея создать инновационную перепелиную ферму. Но только на французское оборудование надо 7-7,5 млн руб., которых у меня нет. Банки кредит не дают. У меня ведь нет "обеспечения", то есть имущества, которое можно заложить.

Милиция пыталась штрафовать его за нарушение общественного порядка. Но пикетчик не сдался и ежедневно, как на работу, ходил к зданию администрации края.

На прошлой неделе чиновники пошли с ним на переговоры. Но на пустые уговоры он не поддался. Тогда ему пообещали по программе поддержки сельского хозяйства помощь в 3 млн рублей. Правда, придется отказаться от своей инновационной "перепелиной" идеи и создавать стандартную ферму. Таковы условия. Впрочем, справедливые. Приморской деревне нужны отнюдь не "перепелиные" новации, а рабочие места.

Предложение заманчивое, но Виктор Ивляков не хочет расставаться с мечтой и к моменту сдачи текста в номер еще не принял решение, соглашаться ли на предложенный вариант. Но в любом случае он добился. А администрация Приморского края неожиданно продемонстрировала обнадеживающую добрую волю и гибкость в решении конкретной проблемы.

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