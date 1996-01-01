Окраины Хабаровска при свете фонарей

Хабаровское МУП "Горсвет" внедряет автоматизированную систему управления уличным освещением. Ежегодно на содержание, ремонт, реконструкцию и строительство новых линий уличного освещения из бюджета Хабаровска выделяется более 200 млн рублей, около половины из них - за счет программы комплексного благоустройства городских магистралей.