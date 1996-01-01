Тигры тоже нуждаются в новогодних подарках

2010 год - год Тигра, и у многих компаний есть возможность "задобрить" символ наступающего года, пишет 2010year.Ru.

Всемирный фонд дикой природы предложил компаниям отказаться от новогодних подарков в пользу диких зверей, потратив средства с пользой. Собранные деньги будут направлены на борьбу с незаконными вырубками леса и браконьерами, создание реабилитационного центра для пострадавших животных.