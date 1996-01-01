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Сексуальный талант мужчин зависит от женщин
Это может показаться странным, но - неопытных в сексуальном отношении мужчин на свете ничуть не меньше, чем женщин. Далеко не все мужчины обладают врожденным сексуальным талантом, и не все они приобретают умение, множа количество сексуальных связей. Что уж тут говорить о молодых мужчинах, которые только начинают открывать для себя мир секса!
Как ни парадоксально, но в неопытности мужчин виноваты, прежде всего, женщины. Именно женщины, не желая обидеть партнера, изо всех сил изображают наслаждение, которого в действительности нет и в помине. Такая ситуация встречается нередко и является чрезмерно вредной как для мужчины, так и для женщины, пишет Sexy-week.ru.
Для мужчины это вредно потому, что, оставаясь долгие годы в заблуждении, он составляет себе неверное представление и о женщинах, и о сексуальной жизни в целом. Вред же для женщин заключается в отсутствии истинного удовольствия, которое она может получить от сексуальной близости.
Вывод один - сексуальное образование мужчин зависит от женщин. И заняться им просто необходимо, если женщина желает добра и своему любимому человеку, и, как следствие, самой себе. Приступать к первым урокам нужно осторожно, стараясь не шокировать партнера сообщением, что он дилетант и ничего не умеет. Мужское самолюбие очень уязвимо, и ради того, чтобы его не задеть, придется прибегнуть к невинному обману. Бывают мужчины, которые во время интимной близости постоянно интересуются, наступил ли оргазм у женщины. Ответ "да" или "нет" ничего не решит. Следует просто деликатно намекнуть партнеру, что оргазм для женщины - не главное, главное - ласки, а неуместные вопросы мешают неописуемому наслаждению, которое эти ласки ей доставляют. Этого, скорее всего, будет достаточно, чтобы вопросы прекратились.
Следующий шаг обучения несколько сложнее. Мужчину необходимо избавить от стереотипов, навязанных поверхностной литературой, дешевой эротикой и безграмотными советчиками. Нередко эти стереотипы - следствие неверного поведения предыдущих его партнерш.
Делать это нужно очень деликатно. Один из испытанных приемов - ненавязчиво намекнуть, что было бы неплохо приступить к совместному изучению очень интересного способа. И осторожно приступать к этому изучению, неторопливо открывая и себя партнеру, и партнера для себя.
Иными словами, если партнер трепетно относится к состоянию женщины, ей нужно быть терпеливой и снисходительной. И тогда секс с неопытным любовником превратится в неисчерпаемый источник удовольствия.
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