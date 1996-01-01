www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 67.4 р. 100 JPY: 60.63 р.
EUR: 78.23 р. 10 CNY: 98.87 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Сексуальный талант мужчин зависит от женщин

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Это может показаться странным, но - неопытных в сексуальном отношении мужчин на свете ничуть не меньше, чем женщин. Далеко не все мужчины обладают врожденным сексуальным талантом, и не все они приобретают умение, множа количество сексуальных связей. Что уж тут говорить о молодых мужчинах, которые только начинают открывать для себя мир секса!

Как ни парадоксально, но в неопытности мужчин виноваты, прежде всего, женщины. Именно женщины, не желая обидеть партнера, изо всех сил изображают наслаждение, которого в действительности нет и в помине. Такая ситуация встречается нередко и является чрезмерно вредной как для мужчины, так и для женщины, пишет Sexy-week.ru.

Для мужчины это вредно потому, что, оставаясь долгие годы в заблуждении, он составляет себе неверное представление и о женщинах, и о сексуальной жизни в целом. Вред же для женщин заключается в отсутствии истинного удовольствия, которое она может получить от сексуальной близости.

Вывод один - сексуальное образование мужчин зависит от женщин. И заняться им просто необходимо, если женщина желает добра и своему любимому человеку, и, как следствие, самой себе. Приступать к первым урокам нужно осторожно, стараясь не шокировать партнера сообщением, что он дилетант и ничего не умеет. Мужское самолюбие очень уязвимо, и ради того, чтобы его не задеть, придется прибегнуть к невинному обману. Бывают мужчины, которые во время интимной близости постоянно интересуются, наступил ли оргазм у женщины. Ответ "да" или "нет" ничего не решит. Следует просто деликатно намекнуть партнеру, что оргазм для женщины - не главное, главное - ласки, а неуместные вопросы мешают неописуемому наслаждению, которое эти ласки ей доставляют. Этого, скорее всего, будет достаточно, чтобы вопросы прекратились.

Следующий шаг обучения несколько сложнее. Мужчину необходимо избавить от стереотипов, навязанных поверхностной литературой, дешевой эротикой и безграмотными советчиками. Нередко эти стереотипы - следствие неверного поведения предыдущих его партнерш.

Делать это нужно очень деликатно. Один из испытанных приемов - ненавязчиво намекнуть, что было бы неплохо приступить к совместному изучению очень интересного способа. И осторожно приступать к этому изучению, неторопливо открывая и себя партнеру, и партнера для себя.

Иными словами, если партнер трепетно относится к состоянию женщины, ей нужно быть терпеливой и снисходительной. И тогда секс с неопытным любовником превратится в неисчерпаемый источник удовольствия.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru