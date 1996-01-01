На каждого школьника заведут Паспорт здоровья

Минобрнауки разработало Паспорт здоровья школьника.

Туда будут внесены данные о физиологических особенностях ребенка, перенесенных заболеваниях, а также сведения о семье, успеваемости и личных достижениях. Проект Паспорта здоровья школьника опубликован на сайте Минобрнауки России www.mon.gov.ru.