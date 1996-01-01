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Кто поможет нормальным семьям?
Автономная некоммерческая организация содействия молодой семье "Венец" выступила с предложением к депутатам Думы г.Владивостока разработать программу поддержки нормальной среднестатистической семьи.
По мнению генерального директора некоммерческой организации Галины Курносенок, тема достойна внимания, несмотря на дефицитность городского бюджета на следующий год.
"Все семьи можно условно поделить на три разновидности - неблагополучные, семьи с одаренными детьми и нормальные социально адаптированные. В России исторически сложилось так, что внимание на государственном и соответственно муниципальном уровне уделялось первым двум категориям. Что касается неблагополучных семей, то, по моему мнению, исходя из опыта работы, деньги на их нужды уходят как в бездонную бочку. Конечно, помогать нужно, но должен же быть какой-то результат от этих трат. Что касается одаренных детей, то их интересы и интересы их родителей будет учитывать новая российская образовательная концепция. Нашей стране нужны талантливые, успешные люди. А что делать нормальным среднестатистическим семьям, с нормальными детьми и родителями? На единицу вложенного внимания они дадут на порядок больший результат, чем в случае с неблагополучными семьями, - объяснила свою позицию Галина Курносенок. Во Владивостоке уже несколько лет успешно работает "Родительский совет", добровольные члены которого помогают друг другу решать повседневные задачи, связанные с воспитанием детей. Проводят совместные праздники, организуют детские развивающие группы, делятся вещами и игрушками и т.д. Раз в год проводится общая родительская встреча в виде конференции и методических мастер-классов.
По мнению участников "Родительского совета", городская программа содействия нормальным среднестатистическим семьям помогла бы продолжить эту работу в другом, официальном статусе. На первых порах статус даже не потребует материальных затрат.
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