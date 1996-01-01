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За лопатой отправляют к мэру
Призыв городской администрации помочь управляющим компаниям уборке придомовых территорий уперся в... лопаты. Как рассказал "ЗР" один из жителей улицы Нейбута, он попросил несколько лопат, чтобы почистить двор. В ответ представители управляющей компании послали молодого человека "трехэтажным" матом.
Причем, на его аргументы, что мэр Владивостока Игорь ПУШКАРЕВ обещал, что лопаты найдутся для всех, кто решит принять участие уборке снега, в компании заявили, что раз мэр обещал, так пусть и выдает, у него проблем с лопатами точно уж нет. А вот тротуары Океанского проспекта убирались силами проштрафившихся студентов ДВГУ и ТГЭУ. За добросовестную очистку парням гарантировали зачеты по проблемным предметам. Наиболее оперативные, справившиеся с заданием раньше сокурсников, параллельно могли заработать на пиво, сдавая в аренду орудие труда. На всех лопат не хватало.
Смех смехом, но за один понедельник лопаты взлетели в цене с 250 до 1000 рублей. В фирменных магазинах "Муравейник" компании "Владснаб" лопаты закончились еще в воскресенье. Клиентов просили позвонить на оптовую базу (ст. Весенняя). В понедельник оптовый отдел в продаже имел 10 наименований "лопаты снегоуборочной производства России", от 150 до 300 рублей. Проблема была в том, что железный инструмент продается отдельно от… черенков. Вагон с черенками застрял на подступах к Угольной.
Рубрика "ходят слухи, что…"
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