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Встречать Новый год желательно с шиком
Согласно восточному календарю наступает год Белого или Металлического Тигра. По словам астрологов, этот год нужно отмечать под эгидой надежды и достоинства. И ни в коем случае не стоит провожать год Быка, воздавая ему почести, так как, согласно легенде народов Бирмы, когда-то буйвол победил тигра и жестоко посмеялся над ним. С тех пор полосатая кошка считает его своим врагом.
Что касается наряда, то Тигр консерватор и предпочитает классику и элегантность. Однако если вы планируете повеселиться на костюмированной вечеринке, то смело выбирайте маскарадный костюм с блестками - вы не только будете неотразимы, но и завоюете расположение покровителя года. Можно также выбрать желто-черную или бело-черную гамму.
Традиционно цветами металла считаются белый, золотой и серебряный. Так как наступающий год - еще и год Солнца, уместно будет выглядеть белый наряд с ненавязчивой золотой отделкой.
Можно ограничиться и изящным бело-золотым украшением к маленькому черному платью - подобная элегантность придется по душе консерватору Тигру. Материалы предпочтительней выбирать богатые и натуральные: кожа, шелк, замша и другие. Украшения лучше подобрать неброские, но качественные, - из все тех же благородных металлов - серебра, золота, платины.
По рекомендациям астрологов, встречать наступающий год следует в новых туфлях, даже если вы отмечаете праздник дома к кругу семьи. Женские туфли должны быть кожаными матовыми или лакированными, обязательно с яркой фурнитурой - пряжкой или шнуровкой. К мужской обуви Тигр относится, видимо, равнодушнее, по этому поводу конкретных рекомендаций нет.
А что касается стола, то можно подать все виды мяса с гарниром из овощей. Но помните, что хищник ест, только когда действительно голоден, поэтому необязательно устраивать мясное пиршество. Напитки лучше выбрать красных и желтых тонов, например, апельсиновый или гранатовый сок. Перебирать со спиртным лучше не стоит, так как считается, что пьяные люди похожи на заклятых врагов тигров - обезьян.
Также не стоит забывать о металлических украшениях на столе и в квартире. Это могут быть серебряные ложки и рюмки, алюминиевые кольца для салфеток, бронзовые подсвечники.
Но самое главное - в любом случае встречать 2010 год желательно с шиком. Веселый праздник с размахом, шумом, фейерверками и многочисленными гостями очень понравится Тигру.
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