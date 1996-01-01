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Детские дома уберут за черту Владивостока?
Союз пенсионеров Приморского края в лице Надежды ФОМИНОЙ выступил с обращением к депутатам Думы г.Владивостока о переводе детских домов, расположенных в черте города, в пригород, а также в сельские районы края. По мнению активных членов Союза пенсионеров, детям требуются "свежий воздух, кошка, собака и другая живность".
"Вы посмотрите, сколько у нас беспризорных? Наверное, в детдомах нет мест, но ведь беспризорным детям вовсе не нужны курортные условия, им просто человеческое внимание нужно. Пусть живут вместе в деревенских домах, хозяйство вести привыкают. Чтобы и курочка у них была, и уточка. Чем плохо?" - недоумевает 72-летняя пенсионерка. Некоторые активные товарищи из Союза пенсионеров согласны безвозмездно передать принадлежащие им дома в селах Приморского края. Самим сил ездить нет, а подросшим детям уже не нужно. Пусть хоть другим пользу принесут.
Рубрика "ходят слухи, что…"
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