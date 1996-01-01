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Последствия снегопада во Владивостоке: обстановка, приближенная к боевой
Водители автобусов, сплоченные общей напастью, обмениваются при встрече на узких улицах характерными приветственными жестами дальнобойщиков. И дают друг другу бесплатные инструкции по сотовым: "С Луговой до Баляева жуткая пробка. Ты поверни под мостом и…попробуй сдавать задним ходом по встречке. Иначе до вечера стоять будешь!"
Таксомоторные компании меньше чем за час заказы на машины не принимают даже по повышенному тарифу. Неизвестно, удастся ли свободному водителю прибыть на место, а если удастся, то с каким опозданием. От Первой Речки до Нейбута народ добирается с 19.00 до 23.00 вечера. На подъемах легковые автомобили не спасают ни шипованные шины, ни цепи. Владельцы джипов, то ли из пробудившегося человеколюбия, то ли от безысходности берут отчаянных на "шкворку". Но на общей скорости движения это проявление гуманизма отражается мало. Некрасовский путепровод, очищенный от снега лучше прочих дорог, и то превратился из четырехполосной трассы в двухполосную. Что же говорить о прочих улицах, по обочинам которых под снегом погребены брошенные легковушки. Как уже писал "ЗР", эвакуаторы не рискуют связываться с вмерзшими в лед авто.
Руководители управляющих компаний, призванные к административной ответственности за прошлый снежный беспредел, на этот раз отреагировали более оперативно. Снабдили дворников лопатами и инструментами для долбления наледи. Уже на вторые сутки работники (в основном пожилые женщины) не могли разогнуть спины - и производительность труда резко упала. Нужно отдать должное и народной изобретательности - снег вывозили в локальные места складирования на листах металлопроката, в черных мешках для мусора, картонных коробках и т.д. Дешево и сердито. Тротуары и подъездные пути к магазинам и офисам на сей раз оперативно очищены силами самих работников. Наслышаны, что на заседании штаба начальник отдела санитарного контроля управления содержания жилого фонда и городских территорий города Евгений КОЛПИНЕЦ напомнил районным административным комиссиям об их прямых обязанностях пополнять городскую казну штрафами. Руководители предприятий быстро подсчитали, что лопату в хозяйстве содержать выгоднее, чем проверяющих.
По отчетам оперативного штаба по ликвидации снегопада и гололеда всего во Владивостоке на очистке центральных улиц и внутриквартальных дорог задействовано 142 единицы техники. Службы работают в основном ночью, чтобы не перекрывать и без того затрудненное движение. В городе уверяют, что запасенной песко-солевой смеси пока хватает, но дорожным службам и УК предложили противогололедный отсев с Владивостокского бутощебеночного завода. Снег пока складируется на площадках временно. Как только возможно будет выпустить на улицы крупнотоннажную грузовую технику - снег вывезут подальше. Тогда же, очевидно, дойдет очередь и до вывоза накопившегося за пять дней мусора - спецмашины не могут проехать к конвейерам. К тому же затруднен подъезд к Горностаевской свалке в районе бухты Щитовой.
И еще на один вопрос "ЗР" не нашел ответа: почему техника и военнослужащие ТОФа не помогают в очистке города? Неужели офицеры штаба не опаздывают на службу, как остальные горожане на работу?
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