Маркетинг по-взрослому

4 декабря в Институте менеджмента и бизнеса Дальневосточного государственного университета при поддержке Управления по делам молодежи г. Владивостока прошел Антикризисный студенческий форум.

Идея проведения форума родилась на кафедре маркетинга. Елена Викторовна ЯСКЕВИЧ, зав. кафедрой маркетинга, уверена, что маркетологов и коммерсантов нужно готовить только на основе изучения практических ситуаций.

"Нашей кафедре в этом году исполнилось уже 10 лет, и, наверное, лет 5 назад мы начали внедрять практико-ориентированный подход к обучению. Тогда никто об этом даже и не говорил, никаких стандартов третьего поколения еще не было. Первым успешным опытом работы с бизнес-средой стал проект по разработке программы сглаживания сезонных колебаний для компании "Востокшинторг", - говорит она. - Это сезонный бизнес, в нем есть успешные периоды, когда люди переобувают свои машины и большой спрос на продукцию, и соответственно, есть периоды спада. И владельцы компаний задумались, что нужно предпринять для того, чтобы сгладить эти сезонные колебания. Такая задача была поставлена перед нашими студентами. Несколько групп будущих маркетологов в течение месяца проводили самостоятельные исследования, разрабатывали проекты и представили заказчикам свои предложения. Предприятие выбрало два наиболее перспективных варианта, и впоследствии они активно воплощались в жизнь. В частности, студенты предло-жили идею открытия шинных центров, шинных супермаркетов".

Для кафедры маркетинга первый опыт такой работы оказался удачным. Специфика кафедры заключается в том, что большинство сотрудников не только преподают, но и раз-вивают собственный бизнес, успешно работают в бизнес-структурах и очень хорошо зна-ют не только теорию, но и практику бизнеса. И в сегодняшних кризисных условиях, когда многие компании сокращают свои программы по маркетингу, пиару, рекламе, возникла идея, как говорит Елена Викторовна, "совместить приятное с полезным": дать возможность студентам попробовать свои силы в реальных проектах, а компаниям - получить свежие и, что немаловажно, проработанные идеи.

Один из самых сложных участков - организацию работы с компаниями взяла на себя ассистент кафедры и директор маркетингового агентства "Реклисс" Полина Юрьевна ЕСИПЕНКО. Свои задания для студентов выставили ЗАО "Михайловский бройлер", ООО "Бутылочная почта", ООО "Цептер Интернациональ", магазины "VladJeans" и "Фэн-шуй", Дальневосточная гильдия риелторов и Дальневосточное маркетинговое агентство. В основном это задания в области маркетинговых коммуникаций и продвижения товаров. У студентов было около 2,5 месяцев для работы над заданиями.

"Все проекты, которые разрабатывали студенты, должны быть малобюджетными, - рассказывает Полина Юрьевна. - То есть максимальный результат при минимальном количе-стве денег. В такой ситуации спасают творческие идеи! А наши студенты, действительно, очень креативные люди. Тут, может быть, даже и хорошо, что у них еще недостаточно практического опыта, - у студентов меньше стереотипов, они не оценивают идеи с точки зрения их жизнеспособности. И иногда действительно предлагают нечто свежее, оригинальное, то, что может сработать".

Бизнес-структуры поддерживают такие формы сотрудничества, для компаний это практически ничего не стоит: за небольшой организационный взнос заказчик получает идеи, разработанные проекты, документацию и возможность присмотреться к будущим специа-листам. Многих студентов по результатам такого сотрудничества приглашают на практику и берут на постоянную работу.

Сами студенты - будущие маркетологи, бизнесмены, финансисты - очень довольны такими формами обучения и активно в них участвуют. Они понимают, что, хотя поставленные перед ними задания того же рода, что и в учебниках, все-таки это - реальная жизнь и ре-альный бизнес. Можно посетить магазины заказчика, сайт, составить свое мнение - и можно даже поучаствовать в реализации собственной идеи на практике. Немаловажно, что, устраиваясь на работу после окончания вуза, студент уже может продемонстрировать работодателю свои знания и навыки на примере реальных проектов. Так что студенты с энтузиазмом взялись за дело. Достаточно сказать, что в рамках Антикризисного студенческого форума было представлено 65 проектов от 93 участников из двух вузов - ДВГУ и ВГУЭС. При этом студенты должны были подготовиться к выступлению - сделать презентацию, разработать документы. Проект должен быть полностью готов к воплощению и в таком виде передаваться заказчику.

"Очень хорошо, что у компаний-участников Антикризисного студенческого форума, есть выбор, - говорит Елена Викторовна Яскевич. - Мы, организаторы, заранее решили, что жюри в общепринятом смысле слова на форуме не будет. Представители компаний сами оценивали только "их" проекты и выбирали лучший со своей точки зрения. Наши студенты из Института Менеджмента и бизнеса ДВГУ вообще очень фундаментально подходят к задаче - у них есть идея, но при этом все просчитано и логически выстроено. Но компании сами определяли, чья идея им ближе и интереснее.

Так, "Бутылочная почта" выбрала лучшим проект, представленный Н. ЕМЕЛЬЯНОВОЙ, Е. БАСТАНЧУК, А. ЮРЧУК и А. ДОРМИДОНТОВЫМ (ДВГУ); "Михайловский брой-лер" оценил работу группы студентов ВГУЭС в составе А. СТЕПАНОВОЙ, А.КАСИНОЙ, А.ПОЛТАВСКОЙ и О.КУРЦ, магазину "Фэн-шуй" понравился проект Алёны БОЛДИНОЙ (ДВГУ), а "VladJeans" - работа Д. НЕБОГАТИКОВА, Т. ПЕТРОВСКОЙ и О. МИТЯЕВА (ДВГУ). Дальневосточная гильдия риелторов в качестве победителей выбрала две группы студентов ИМБ ДВГУ.

Татьяна МАКУШЕВА, менеджер по рекламе ЗАО "Михайловский бройлер":

- В нашей компании сейчас разрабатывается идея продвижения на рынок нового продукта, мы предложили студентам тоже над этим подумать. Хочу отметить, что большинство сту-дентов справились с поставленной задачей очень хорошо, даже отлично. Почти все проекты были выполнены на высоком профессиональном уровне. У одних мне понравилась сама стратегия продвижения, у других, например, дизайн упаковки или костюм промоутера. Видно, что студенты с энтузиазмом подошли к работе, у них есть большое желание работать в этой сфере и неплохие профессиональные знания и навыки.