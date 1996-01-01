УК поскользнулись и отделались смешным штрафом

Административным штрафом в 50 000 рублей наказан ряд управляющих компаний Владивостока, ответственных за благоустройство и порядок на придомовых территориях. Ответ за недобросовестную работу нарушители держали перед административной коллегией, очередное заседание которой состоялось уже в администрации края. Из "белого дома" вышли со штрафами УК Первореченского и Советского районов за очистку придомовых территорий от последствий снегопада, вернее, ее отсутствие. За наледи на пешеходных дорожках и тротуарах, также, наказано предприятие ООО "Дорожная служба Первореченского района". Штрафы за плохую ликвидацию последствий снегопада были наложены и на местных чиновников. Насколько они оказались действенными, можно судить сегодня, после очередного снегопада.