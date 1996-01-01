Спишут пени по долгам за теплоэнергию при условии...

С 1 по 31 декабря филиал "Приморские тепловые сети" ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" объявил "амнистию" для жителей Владивостока, Артема и Партизанска. Всем абонентам, до 31 декабря полностью погасившим задолженность за тепловую энергию, а также оплатившим текущие начисления декабря, "Приморские тепловые сети" спишут пеню. Факт списания пени абоненты смогут увидеть в квитанциях за февраль 2010 г.