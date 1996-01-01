Прощай, барак и развалюха!

Ключи от новых квартир получили 28 семей из Артема. Многоквартирный жилой дом по ул. Ульяновская, 11/2 построен в рамках краевой программы переселения граждан из аварийного жилья.

Ключи еще 37 квартир будут вручены жителям Лучегорска. Во Владивостоке 71 семья переедет в новые квартиры до конца года. В этом году 136 приморских семей - участников адресной федеральной программы переселения из аварийного жилья отметят новоселье. Всего по этой программе новые квартиры получат 956 приморцев.