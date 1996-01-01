Приморью выделили 2500 мигрантов

В прошлом номере "ЗР" опубликовал информацию "Прайм-ТАСС" по количеству мигрантов, которые готова принять Россия в 2010 году. К сожалению, цифра по Приморью была искажена информационным агентством. Уточняем.

23 ноября премьер-министром подписано распоряжение № 1758-р, согласно которому по субъектам Российской Федерации распределены квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации на 2010 год. Всего Дальневосточный федеральный округ может принять на временное проживание 11050 мигрантов, в том числе:

Республика Саха (Якутия) 2000

Приморский край 2500

Хабаровский край 1100

Амурская область 1000

Камчатский край 550

Магаданская область 1000

Сахалинская область 500

Еврейская автономная область 2100

Чукотский автономный округ 300