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Приморью выделили 2500 мигрантов
В прошлом номере "ЗР" опубликовал информацию "Прайм-ТАСС" по количеству мигрантов, которые готова принять Россия в 2010 году. К сожалению, цифра по Приморью была искажена информационным агентством. Уточняем.
23 ноября премьер-министром подписано распоряжение № 1758-р, согласно которому по субъектам Российской Федерации распределены квоты на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное проживание в Российской Федерации на 2010 год. Всего Дальневосточный федеральный округ может принять на временное проживание 11050 мигрантов, в том числе:
Республика Саха (Якутия) 2000
Приморский край 2500
Хабаровский край 1100
Амурская область 1000
Камчатский край 550
Магаданская область 1000
Сахалинская область 500
Еврейская автономная область 2100
Чукотский автономный округ 300
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