ЕГЭ разрешат сдавать через Интернет

Министерство образования и науки РФ рассматривает возможность приема ЕГЭ по Интернету у молодых людей, живущих за рубежом и желающих поступить в российские вузы, сообщил глава ведомства Андрей ФУРСЕНКО.

Министр также выразил надежду, что "в рамках решения президентской комиссии будет принято решение о расширении пунктов приема ЕГЭ как минимум в странах СНГ, и не только при посольствах, что уже сегодня есть, а может быть и при консульствах, и в других определенных точках".