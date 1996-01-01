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Дальний Восток оцифруется первым
В 2010 г. Россия начнет переход на цифровое телевидение, причем с Дальнего Востока. Но для приема цифрового телесигнала нужен соответствующий телевизор, а у многих дальневосточников пока еще стоят старые аналоговые телевизоры, которыми, к слову, до сих пор продолжают торговать магазины.
Между тем Минкомсвязь с Минпромторгом подготовили предложения по ограничению, а возможно, и полному запрету импорта аналоговых телевизоров, не поддерживающих цифровое телевидение. По мнению чиновников, ограничение значительно ускорит насыщение российского рынка современными телевизионными приемниками и обеспечит переход к цифровому телевещанию в России. Причем программа по развитию телерадиовещания предполагает к 2015 г. полный переход на цифровое вещание и последовательное отключение аналогового вещания в стране. Первопроходцем станет Дальний Восток.
Но, как показывают исследования, от 60 до 80% населения страны, и Приморский край не исключение, имеют старые приемники, то есть "аналоговые". Да и на прилавках магазинов до сих пор рядом с дорогими цифровыми стоят аналоговые телевизоры. Лишь некоторые торговые сети отказались от морально устаревающей, но доступной по цене техники.
Например, торговая сеть "А11" уже не ввозит и не предлагает аналоговые телеприемники, утверждают ее менеджеры. Последние модели, даже бюджетного ценового сегмента готовы к работе с "цифрой".
А вот у компании "Спектр техники" еще немало "аналоговых" аппаратов.
- Полностью убирать их из продажи нет смысла. Они до сих пор востребованы покупателями, - пояснили "ЗР" в компании. - В немалой степени спрос на них обеспечивает невысокая цена. А цифровые "плазму" и LCD могут позволить себе далеко не все.
Например, цена кинескопного телевизора с диагональю 21 дюймов составляет примерно 6-7 тыс. руб., а самая дешевая 19-дюймовая "цифровая панель" - не меньше 10 тыс. руб. Поэтому на складах "Спектра техники" хранится как минимум полугодовой запас аналоговых телевизоров.
Точное соотношение в своей торговой сети приемников, способных принимать цифровой и аналоговый сигналы, менеджеры "Спектра" назвать не смогли, но по их примерной оценке оно составляет примерно 70% к 30%.
Один из ведущих игроков на рынке розничной продажи ТВ-техники - компания "В-Лазер" тоже еще не отказалась от "аналоговых" телевизоров, доля которых в общем предложении составляет около 10%. Причем продажи в равных долях распределяются между кинескопными телевизорами и "панелями", сообщил консультант гипермаркета "В-Лазер" Александр КАЛМЫШЕВ. По его словам, среди покупателей немало тех, кто сразу интересуется цифровыми возможностями ТВ-приемника. Но много и таких, кто не задумывается о технических характеристиках.
Впрочем, если вы не планируете в ближайшее время приобретать телевизор, а тот, что у вас есть - аналоговый, то в эру цифрового вещания все равно сможете смотреть телевидение. Достаточно будет приобрести специальное устройство - декодер, который преобразует цифровой сигнал в аналоговый.
Правда, пока торговые сети такими декодерами не располагают. Но, если возникнет в них острая необходимость, то их появление на рынке - дело времени, уверяют специалисты.
- Главное, чтобы не было монополизма в поставках этих технических устройств, а здоровая конкуренция все расставит по своим местам, - полагает директор ЗАО "Информационные транковые системы" Вячеслав КРИГЕР.
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