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Детсады вернуть
Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморью, "понимая всю серьезность и безвыходность ситуации с детскими садами, сложившейся во Владивостоке", освободило здание бывшего детского сада на ул. Вилкова, 7.
Приставы занимали здание детсада по договору о безвозмездном пользовании, заключенному с мэрией еще в 2000 году. Последние несколько лет там располагался отдел судебных приставов по Первомайскому району. Сейчас он переехал на Вязовую, 7. На территории садика уже устанавливают детские городки. Вернуть здания бывших детсадов решили не только судебные приставы.
Дело в том, что проблема с детскими садами во Владивостоке подвигла приморскую прокуратуру проверить ситуацию в целом по Приморью. Увы, и здесь были выявлены факты незаконной передачи бывших дошкольных помещений.
В зданиях школ и детских садов в Уссурийске, Арсеньеве, Анучинском районе разместились магазины, мастерские по ремонту обуви, парикмахерские, представительства высших учебных учреждений и т.д. Причем договоры аренды заключались собственником имущества без их изъятия из оперативного управления, без экспертной оценки последствий заключения такого договора с предпринимателями.
По выявленным нарушениям прокуратурой края в Арбитражный суд Приморского края направлено 16 исковых заявлений о признании недействительными договоров аренды и возврата переданных помещений собственнику. Из них четыре иска удовлетворены в полном объеме, по восьми производство прекращено в связи с добровольным устранением ответчиками нарушений, четыре заявления - в стадии рассмотрения. Как прокомментировала старший помощник прокурора края Ирина НОМОКОНОВА, в соответствии с ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" передача в аренду объектов собственности, а также земельных участков, закрепленных за государственными и муниципальными учреждениями, являющимися объектами социальной инфраструктуры для детей, возможна лишь при наличии экспертной оценки последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания и развития детей, социальной защиты и социального обслуживания детей.
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