www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.29 р. 100 JPY: 57.33 р.
EUR: 73.09 р. 10 CNY: 95.45 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Детсады вернуть

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Управление Федеральной службы судебных приставов по Приморью, "понимая всю серьезность и безвыходность ситуации с детскими садами, сложившейся во Владивостоке", освободило здание бывшего детского сада на ул. Вилкова, 7.

Приставы занимали здание детсада по договору о безвозмездном пользовании, заключенному с мэрией еще в 2000 году. Последние несколько лет там располагался отдел судебных приставов по Первомайскому району. Сейчас он переехал на Вязовую, 7. На территории садика уже устанавливают детские городки. Вернуть здания бывших детсадов решили не только судебные приставы.

Дело в том, что проблема с детскими садами во Владивостоке подвигла приморскую прокуратуру проверить ситуацию в целом по Приморью. Увы, и здесь были выявлены факты незаконной передачи бывших дошкольных помещений.

В зданиях школ и детских садов в Уссурийске, Арсеньеве, Анучинском районе разместились магазины, мастерские по ремонту обуви, парикмахерские, представительства высших учебных учреждений и т.д. Причем договоры аренды заключались собственником имущества без их изъятия из оперативного управления, без экспертной оценки последствий заключения такого договора с предпринимателями.

По выявленным нарушениям прокуратурой края в Арбитражный суд Приморского края направлено 16 исковых заявлений о признании недействительными договоров аренды и возврата переданных помещений собственнику. Из них четыре иска удовлетворены в полном объеме, по восьми производство прекращено в связи с добровольным устранением ответчиками нарушений, четыре заявления - в стадии рассмотрения. Как прокомментировала старший помощник прокурора края Ирина НОМОКОНОВА, в соответствии с ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" передача в аренду объектов собственности, а также земельных участков, закрепленных за государственными и муниципальными учреждениями, являющимися объектами социальной инфраструктуры для детей, возможна лишь при наличии экспертной оценки последствий такого договора для обеспечения образования, воспитания и развития детей, социальной защиты и социального обслуживания детей.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru