Где жить хорошо?

Есть вопросы, которые повисают в воздухе без ответа веками. Типа кто виноват, что делать, кому на Руси жить хорошо и т.д. Наш вопрос из того же разряда - а где, собственно, во Владивостоке жить хорошо?

Через свой интернет-сайт ZRPRESS.ru мы спросили: "Если Вы мечтаете о новом жилье, то в каком районе Владивостока вам хотелось бы иметь новую квартиру?". Получили итоги, которые не удивили. Наш народ не дурак, его коврижками о светлом будущем не заманишь, в сусанинские места жить не соблазнишь. Ему эксперименты градостроителей и всяких органов власти - все фиолетово. Народ-романтик стал прагматичнее: это раньше он ехал за туманом, а сегодня хочет жить в сухой и солнечной квартире в уютном районе города.

Больше всего наши желающие кликали на Вторую Речку - 31,2%. На второе место вышел Садгород - 20,2% и лишь на третьем месте теряющий экологию с комфортом центр города (14,8%). Судя по этим результатам, цены на жилье в "бронзовом" районе сегодня явно завышены и не отвечают спросу.

Иная картина у новых районов города, где предполагается или даже начато массовое строительство нового жилья. Соседний с лидирующей Второй Речкой район Снеговой пади, где уже гордо поднялись свежие коробки жилых домов для военморов, оказался аутсайдером опроса - всего 1,4% проголосовавших хотели бы туда. Популярность Зеленого Угла, где на месте авторынка, теплиц и "зеленого моря тайги" предполагается построить еще один жилой район, в полтора раза выше - 2,2%. Еще выше рейтинг побережья б. Патрокл, которое только что выиграл хабаровский "Дальспецстрой", чтобы построить там прекрасный микрорайон с жильем эконом-класса, - 4%. И еще заманчивее оказался о. Русский, где хотели бы обосноваться 7% участников голосования.

Конечно, наш опрос был не совсем честным по отношению к другим районам города. И протестное голосование в пользу других его территорий оказалось высоким - 18,6%. И это понятно - пожалуй, есть патриоты Эгершельда, 100-летия, Некрасовской. Кто-то, вероятно, очень безумно хотел бы жить в районе Академгородка, на Седанке или даже на "правительственной" Санаторной. Кого-то устраивают Чуркин, Тихая, Баляева. Здесь, наверное, спрятались и желающие отъехать. Однако, когда половина горожан желает жить только в двух районах - на Второй Речке и в Садгороде, - это показатель того, что людям продолжают навязывать не то, что они хотят, а то, куда их хотят. Опять же, огромные деньги по "охорашиванию" Владивостока вкладываются сейчас не в то место. И, пожалуй, не то мы называем "центром".

У меня такое странное ощущение, что прежде чем делать попытку строить для людей жилье, их надо хотя бы спросить, где и в каких домах они хотят жить. Не стоит поддаваться иллюзиям, что вы, принимающие важное решение, лучше знаете, что нам всем надо. Если кому-то не хочется жить на месте взорвавшегося арсенала - это его законное право.

Если же хочется строить, аж не могу, в "нераскрученном" месте, то надо бы убеждать потенциальных новоселов, что им в этих новых районах, где пройдет замечательная гостевая трасса "Аэропорт- о.Русский", будет жить даже приятнее, нежели в лидирующих по популярности районах города. Да и застройщиков надо обнадежить, чтобы не было им мучительно больно за то, что деньги закопаны в неподготовленную почву, пусть даже и бюджетные. То есть "почву надо бороздить", рисуя "сбычу мечт" заждавшихся комфорта владивостокцев, а не виртуальные цели АТЭС-2012.