Свет и тепло подорожают с 1 января

Комитет по ценам и тарифам правительства Хабаровского края утвердил новые энерготарифы на 2010 год, стоимость электроэнергии для населения в крае вырастет на 11,2%, теплоэнергии - на 17,8%.

"С 1 января киловатт-час электроэнергии в Хабаровском крае возрастет с 2,42 рубля до 2,69 рубля, или на 11,2%, для жителей городов, у которых в квартирах электроплиты, а также для селян стоимость увеличится с 1,69 до 1,88 рубля за киловатт-час", - рассказали в пресс-центре правительства Хабаровского края. Также в пресс-службе отметили, что за теплоэнергию население будет платить больше на 17,8%, а для промышленных предприятий тариф на теплоэнергию снизится с существующего ныне на 3,8%.

"Рост тарифов для населения при снижении или замораживании цен для промышленных предприятий объясняется постепенным прекращением перекрестного субсидирования. Есть поэтапный график, согласно которому в 2011-2012 годах все потребители страны, в том числе и население, перейдут на 100%-ную оплату тепло- и электроэнергии", - прокомментировал специалист пресс-службы.